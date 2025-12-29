Secondo l'analista crypto Benjamin Cowen, è improbabile che Ethereum raggiunga nuovi massimi il prossimo anno, date le attuali condizioni di Bitcoin.

“Se Bitcoin fosse davvero in una fase ribassista, come sembra, sarebbe piuttosto difficile per Ethereum salire”, ha dichiarato Cowen nel podcast Bankless.

Questo dopo che il 19 dicembre il trader veterano Peter Brandt aveva previsto che Bitcoin avrebbe potuto scendere fino a 60.000 $ entro il terzo trimestre del 2026.

Tuttavia, Cowen ha affermato che se Ether (ETH) riuscisse a riconquistare il suo massimo storico di 4.878 $, raggiunto l'ultima volta ad agosto, potrebbe rivelarsi una “bull trap”, con una brusca inversione al ribasso fino a 2.000 $ dopo l'impennata del prezzo.

Il recupero del massimo storico da parte di Ether comporterebbe un aumento del 40%

Il 22 agosto Ethereum ha brevemente riconquistato il suo massimo storico del 2021 a 4.878 $, prima di scivolare in un trend ribassista che lo ha visto crollare a 2.767 $ a novembre.

Al momento della pubblicazione, secondo CoinMarketCap, Ether viene scambiato a 2.898$. Un ritorno al suo massimo storico rappresenterebbe un aumento del 40,59% rispetto al suo livello attuale.

Benjamin Cowen è apparso nel podcast Bankless il 23 dicembre. Fonte: Bankless

Tuttavia, Cowen ha sottolineato che questo scenario non è impossibile per Ether, ma che difficilmente innescherebbe un effetto domino sull’intero mercato crypto il prossimo anno.

“L’unica altcoin per cui sto davvero prendendo in considerazione questa possibilità è Ethereum. Credo che molte delle altre altcoin, a questo punto del ciclo, siano ormai ‘cotte’”, ha affermato, aggiungendo che è improbabile che raggiungano nuovi massimi in questo ciclo se non lo hanno già fatto.

Secondo quanto riportato, Fundstrat Global Advisors ha avvertito i propri investitori il 17 dicembre di un potenziale “drawdown significativo” nel 2026, che potrebbe portare Ether a scendere in un range compreso tra 1.800 e 2.000 $.

Nel frattempo, l’analista crypto Crypto With James ha dichiarato il 16 dicembre che Ether “non ha ancora esaurito la sua corsa” e che un ritorno nel breve termine verso i massimi storici rimane uno scenario possibile.