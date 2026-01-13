Sabato scorso, la società di crypto-tesoreria BitMine Immersion Technologies (BMNR) ha messo in staking altri 86.400 Ether (ETH), per un valore di circa 268,7 milioni di dollari al momento della stesura, superando così il traguardo di 1 milione di ETH in staking.

Gli 86.400 ETH sono stati messi in stake in quattro transazioni separate, secondo i dati della piattaforma di analisi del mercato crypto Arkham Intelligence; ciò porta il totale di BitMine a 1.080.512 ETH messi in stake, secondo quanto riportato dalla piattaforma di analisi on-chain Lookonchain.

Gli 86.400 ETH messi in stake da BitMine. Fonte: Arkham Intelligence

Lo staking è il processo di vincolo o blocco dei token crypto da parte di validatori o fornitori di servizi di staking di terze parti per proteggere le reti blockchain proof-of-stake.

Lo staking di criptovalute produce un rendimento per il validatore o l'investitore, che ha delegato la propria partecipazione tramite un fornitore terzo, corrisposto nel token nativo della rete blockchain protetta.

“BitMine ha ora messo in staking circa 3,3 miliardi di dollari in ETH. Con l'attuale rendimento del 2,81%, ciò genera circa 94,4 milioni di dollari all'anno in ETH”, afferma l'analista di mercato Nic Puckrin.

“Ovviamente, Bitcoin non produce flusso di cassa”, ha aggiunto Puckrin, chiedendosi: “Se dovesse arrivare un altro crypto winter e il debito dovesse scadere, detenere un asset con cui fare staking cambierebbe chi è in grado di resistere meglio?”.

Il traguardo è stato raggiunto dopo un anno turbolento per le società di tesoreria crypto, con alcune che hanno perso oltre il 90% del loro valore rispetto ai massimi storici.

Il prezzo delle azioni BitMine è crollato dopo il massimo storico raggiunto a luglio 2025. Fonte: Yahoo Finance

Il titolo BitMine registra un calo superiore all'80% rispetto al suo massimo storico di 161$ per azione, raggiunto a luglio 2025, e al momento della pubblicazione viene scambiato a 30,06$ per azione.

Presidente di BitMine invita azionisti ad approvare aumento di 1000 volte delle azioni autorizzate

Ad inizio gennaio 2026, il presidente di BitMine Tom Lee ha esortato gli azionisti a votare a favore di una proposta volta ad aumentare il limite autorizzato delle azioni a 50 miliardi di azioni.

La proposta aumenterebbe il numero di azioni che BitMine è autorizzata a emettere da 50 milioni a 50 miliardi, con un incremento pari a 1000 volte.

Il numero di frazionamenti azionari necessari a BitMine a diversi livelli di prezzo affinché le sue azioni vengano scambiate a 25$ ciascuna. Fonte: Tom Lee

Aumentare il limite autorizzato delle azioni non significa necessariamente che la società emetterà tali azioni, chiarisce Lee.

L'aumento del limite autorizzato delle azioni consentirà futuri frazionamenti azionari per mantenere il prezzo per azione di Bitmine accessibile a circa 25$ per azione, conclude.