Community di Ethereum adotta ERC-3643 come standard per tokenizzazione di asset conformi

La community di Ethereum ha ufficialmente approvato la Ethereum Improvement Proposal (EIP) ERC-3643, definendola uno standard riconosciuto per la tokenizzazione conforme degli asset del mondo reale (real-world asset, o RWA).

Secondo quanto annunciato il 15 dicembre, la proposta ha raggiunto lo stato finale, il che significa che è stata formalmente rivista, discussa ed approvata dalla community di Ethereum. Si tratta di un processo simile a quanto visto nella costituzione degli ERC-20 e di altri standard popolari in passato. L'account X ufficiale di ERC3643.org ha commentato quanto segue: "La community di Ethereum ha approvato lo standard #ERC3643 come primo standard di #tokenizzazione. Siamo orgogliosi di annunciare che lo standard ERC3643 ha raggiunto lo status "Finale" nella sua #Ethereum Improvement Proposal (#EIP)."

ERC-3643 è uno standard per la tokenizzazione di titoli, RWA, sistemi di pagamento e programmi di fidelizzazione. Verifica l'idoneità degli utenti a ricevere un token attraverso un framework di identità auto-sovrana (SSI), fornendo credenziali anonime ma verificabili, ha illustrato l'associazione promotrice della proposta.

Lo standard, proposto nel 2021, si basa su ERC-20 e incorpora due livelli di autorizzazione distinti per migliorare la sicurezza e la conformità.

Il primo livello si concentra sull'identità e l'idoneità del destinatario della transazione, utilizzando gli standard ERC-734/-735 al fine di verificare se i crediti necessari siano presenti sull'identità ed autenticati da emittenti di crediti affidabili. Il secondo livello implementa restrizioni globali sul token stesso, come i limiti sul volume giornaliero ed il numero massimo di titolari, fornendo una circolazione controllata e regolamentata.

La tokenizzazione degli asset comporta la conversione del valore di un asset fisico o digitale in un token digitale su una blockchain o un registro distribuito. I possibili vantaggi della tokenizzazione degli asset includono una maggiore liquidità, settlement più rapidi, trasparenza ed accessibilità a vari mercati. Le applicazioni del mondo reale includono la possibilità di negoziare in modo frazionato asset immobiliari, finanziari, opere d'arte e proprietà intellettuale.

La società di consulenza gestionale Roland Berger stima che la tokenizzazione degli asset raggiungerà un mercato del valore di 10.000 miliardi di dollari entro il 2030, con un incremento significativo rispetto al valore attuale di circa 300 miliardi di dollari.

La tokenizzazione degli asset è considerata da un'ampia gamma di aziende tradizionali e crypto-native come uno dei principali trend in ambito finanziario. Tra le aziende che stanno esplorando tale tecnologia figurano JPMorgan, Goldman Sachs e Société Générale. I dati di VanEck Research evidenziano come a settembre, nonostante i venti contrari del settore crypto, la capitalizzazione di mercato totale degli RWA abbia raggiunto i 342 miliardi di dollari.

