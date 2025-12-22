Il throughput delle transazioni sulla rete Ethereum è destinato ad aumentare nuovamente il mese prossimo, con gli sviluppatori che mirano ad aumentare il limite di gas di Ethereum da 60 milioni a 80 milioni a gennaio.

Christine Kim, vicepresidente del team di ricerca di Galaxy Digital, ha condiviso lunedì una sintesi della riunione di tutti gli sviluppatori principali, in cui i rappresentanti di Nethermind hanno affermato che gli sviluppatori dovrebbero essere pronti a procedere con un aumento del limite di gas dopo il prossimo hard fork solo parametri blob (BPO) del 7 gennaio.

Barnabas Busa, ingegnere delle operazioni di sviluppo della Ethereum Foundation, ha tuttavia osservato che sono necessarie due ottimizzazioni a livello di client prima di un altro aumento del limite di gas del blocco, ovvero le risposte blob parziali sul livello di esecuzione e il flag max blobs sul livello di consenso.

Aumentando il limite di gas si incrementa direttamente il numero di transazioni e operazioni di smart contract che possono essere inserite in ciascun blocco Ethereum, aumentando la produttività complessiva e riducendo potenzialmente le commissioni.

Sebbene aumentare il limite di gas di Ethereum a 80 milioni non eguagli la velocità o i bassi costi dei layer-1 come Solana o Sui, rafforza l'attrattiva di Ethereum come layer di regolamento ed esecuzione sicuro senza compromettere in modo significativo la decentralizzazione, probabilmente il suo più grande vantaggio rispetto alla concorrenza.

Sviluppatori di Ethereum confermeranno piani a inizio anno

I partecipanti alla riunione settimanale di tutti gli sviluppatori core di Ethereum si riuniranno nuovamente il 5 gennaio per confermare quando aumentare il limite di gas dopo il secondo hard fork BPO.

Il primo hard fork BPO è avvenuto il 9 dicembre, aumentando la capacità dei blob del 66%; il secondo hard fork, previsto per il 7 gennaio, dovrebbe aumentarla di un altro 66%.

I blob su Ethereum sono grandi blocchi di dati che memorizzano i dati delle transazioni e dei rollup off-chain, riducendo i costi del gas e aumentando la scalabilità senza appesantire la rete.

Aumento del limite di gas di Ethereum è una priorità quest'anno

L'aumento del limite di gas di Ethereum per espandere la capacità di esecuzione della rete è stato uno degli obiettivi principali degli sviluppatori e dei ricercatori quest'anno, con tre aumenti.

Il primo è avvenuto all'inizio di febbraio, passando da 30 milioni a 35 milioni; il secondo è avvenuto a luglio, salendo a 45 milioni; e il terzo è avvenuto alla fine di novembre, raggiungendo i 60 milioni.

I membri della comunità di sviluppatori e ricercatori di Ethereum hanno espresso l'obiettivo comune di aumentare il limite di gas della rete a 180 milioni entro la fine del 2026.