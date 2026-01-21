Secondo i dati raccolti, MegaETH, layer-2 di Ethereum, avrebbe raggiunto una velocità di rete pari a 47.000 transazioni al secondo durante i test, in vista dello stress test che precederà il lancio della mainnet.

In un post pubblicato lunedì su X, MegaETH ha annunciato che giovedì lancerà uno “stress test globale”, seguito dal lancio ufficiale.

“Il 22 gennaio apriremo la mainnet agli utenti per diverse app sensibili alla latenza, mentre la chain sarà sottoposta a un carico intenso e prolungato”, riporta MegaETH, aggiungendo:

“Gli stress test sono significativi solo se risultano impegnativi. Il nostro obiettivo è raggiungere un TPS reale e costante compreso tra 15.000 e 35.000, per un totale di 11 miliardi di transazioni in 7 giorni.”

Lo stress test prevede che il team MegaETH spinga al limite la chain sul backend, consentendo agli utenti di interagire con le applicazioni gaming Web3 stomp.gg, Smasher e Crossy Fluffle.

"Sul backend, il team spingerà una combinazione di trasferimenti ETH e swap AMM v3 fino a raggiungere gli 11 miliardi. Alla fine, MegaETH registrerà il maggior numero di transazioni nella storia di tutte le chain EVM, mentre gli utenti potranno interagire senza alcun attrito“, afferma il team.

MegaETH è un Ethereum layer-2 ottimizzato per la velocità piuttosto che per la decentralizzazione, con il progetto che lo pubblicizza come ”la prima blockchain in tempo reale" in grado di elaborare oltre 100.000 TPS.

Attualmente, la mainnet MegaETH è accessibile solo a un numero limitato di sviluppatori di infrastrutture e applicazioni. Lo stress test consentirà l'accesso alla mainnet a una parte limitata di utenti. Nel post su X, MegaETH dichiara che il lancio ufficiale avverrà poco dopo il completamento dello stress test.

MegaETH raggiunge 47.000 TPS

Secondo un post pubblicato giovedì dalla piattaforma di analisi dati Ethereum growthepie, MegaETH avrebbe raggiunto un picco di quasi 47.000 transazioni al secondo (TPS) il 16 gennaio.

“Ok @megaeth, hai catturato la nostra attenzione, vediamo che stai testando alcune cose. Oltre 45k TPS, ovvero più transazioni in 1 secondo di quante ne abbiano alcune chain in un'intera giornata. Siamo entusiasti di vedere questa capacità sfruttata al meglio!”, aggiunge growthepie.

MegaETH punta a raggiungere dai 15.000 ai 35.000 TPS durante lo stress test, sebbene la cifra potrebbe variare una volta lanciato ufficialmente.

Altre chain incentrate sulla velocità, come Solana, vantano un massimo teorico di 65.000 TPS; tuttavia, secondo i dati di Token Terminal, le cifre reali sono più vicine ai 3.100 TPS.