Secondo Coin Metrics, dopo l'aggiornamento Fusaka che ha reso le transazioni più economiche, l'attività relativa alle stablecoin rappresenta ora l'11% di tutte le transazioni Ethereum e il 26% degli indirizzi attivi in una giornata media.

Gli attacchi “dusting” sono una forma di address poisoning in cui gli aggressori inviano piccoli trasferimenti di criptovalute da indirizzi di wallet simili per indurre gli utenti a copiare l'indirizzo sbagliato.

Ethereum registra ora una media di oltre 2 milioni di transazioni giornaliere, con un picco di quasi 2,9 milioni a metà gennaio, insieme a 1,4 milioni di indirizzi attivi al giorno, con un aumento del 60% rispetto alle medie precedenti.

L'aggiornamento Fusaka di dicembre ha reso l'utilizzo della rete più economico e facile, migliorando la gestione dei dati on-chain e riducendo il costo della pubblicazione delle informazioni dalle reti layer-2 su Ethereum.

“Scavando nella polvere” di Ethereum

Coin Metrics ha dichiarato di aver analizzato oltre 227 milioni di aggiornamenti di saldo per USDC (USDC) e USDt (USDT) su Ethereum da novembre 2025 a gennaio 2026.

Ha scoperto che il 43% era coinvolto in trasferimenti inferiori a 1 dollaro e il 38% era inferiore a un centesimo: “importi con uno scopo economico insignificante diverso dal seeding del portafoglio”.

“Il numero di indirizzi con saldi minimi, superiori a zero ma inferiori a 1 unità nativa, è cresciuto notevolmente, in linea con i milioni di wallet che ricevono piccoli depositi di poisoning.”

Prima di Fusaka, la dust delle stablecoin rappresentava circa il 3-5% delle transazioni Ethereum e il 15-20% degli indirizzi attivi, ha affermato.

“Dopo Fusaka, queste cifre sono balzate al 10-15% delle transazioni e al 25-35% degli indirizzi attivi in una giornata tipo, con un aumento di 2-3 volte”.

Tuttavia, il restante 57% degli aggiornamenti di saldo ha riguardato trasferimenti superiori a 1 dollaro, “il che suggerisce che la maggior parte dell'attività delle stablecoin rimane organica”, afferma Coin Metrics.

Dopo Fusaka, la dimensione mediana delle transazioni Ethereum ha subito un forte calo. Fonte: Coin Metrics

Utenti, attenzione all'address poisoning

A gennaio, il ricercatore di sicurezza Andrey Sergeenkov ha segnalato un aumento del 170% dei nuovi indirizzi di wallet nella settimana iniziata il 12 gennaio, suggerendo anche che fosse collegato a un'ondata di attacchi di address poisoning che sfruttavano le basse commissioni del gas.

Questi attacchi di “dusting” coinvolgono tipicamente operatori malintenzionati che inviano frazioni di centesimo di stablecoin da indirizzi di wallet che assomigliano a quelli legittimi, ingannando gli utenti e indurli a copiare l'indirizzo sbagliato quando effettuano una transazione.

Correlato: Ricercatore: Impennata attività Ethereum potrebbe essere collegata ad attacchi dusting

Sergeenkov ha affermato che gli attacchi di address poisoning hanno già causato una perdita di 740.000 dollari. Secondo Coin Metrics, il principale autore degli attacchi ha inviato quasi 3 milioni di trasferimenti di polvere per un costo di soli 5.175 dollari in stablecoin.

Non si tratta di utilizzo economico effettivo

Coin Metrics riferisce che circa 250.000-350.000 indirizzi Ethereum giornalieri sono coinvolti nell'attività di dusting delle stablecoin, ma la maggior parte della crescita della rete è stata autentica.

“La maggior parte della crescita post-Fusaka riflette un utilizzo effettivo, anche se l'attività di dust è un fattore da tenere in considerazione nell'interpretazione dei dati principali”.