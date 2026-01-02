Questa settimana la mainnet di Ethereum ha registrato 2,2 milioni di transazioni in un solo giorno, stabilendo un nuovo record, mentre le commissioni sono scese in media a soli 17 centesimi.

Secondo il block explorer Etherscan, martedì la blockchain di livello 1 ha registrato un nuovo traguardo in termini di transazioni. Anche le commissioni di transazione sono diminuite notevolmente nel tempo.

Le commissioni di transazione più elevate su Ethereum sono state registrate a maggio 2022, quando gli utenti dovevano spendere oltre 200$ per transazione.

Tuttavia, i continui aggiornamenti hanno ridotto notevolmente le commissioni, nonostante la crescita costante dell'utilizzo della rete.

Peraltro, le commissioni continuano a diminuire dal 10 ottobre, data in cui erano pari a circa 8,48$, durante il significativo evento di liquidazione che ha visto l'intero mercato in forte calo.

Nel corso del tempo, le commissioni sulle transazioni Ethereum sono diminuite notevolmente. Fonte: Etherscan

Le commissioni più elevate di Ethereum hanno storicamente spinto gli utenti verso alternative più economiche come i layer 2, ma il crescente numero di transazioni sulla mainnet indica un ritorno alla blockchain layer 1 e un aumento dell'utilizzo tra gli utenti crypto.

Parallelamente, gli sviluppatori scelgono sempre più spesso Ethereum come layer di settlement: i dati di Token Terminal mostrano che il numero di nuovi smart contract creati e pubblicati sulla blockchain di Ethereum ha raggiunto un picco di 8,7 milioni nel quarto trimestre.

Due importanti aggiornamenti per Ethereum nel 2025

Nel 2025 la blockchain di Ethereum ha subito cambiamenti significativi, grazie a due aggiornamenti che hanno probabilmente contribuito all'aumento delle transazioni e alla diminuzione delle commissioni.

Pectra, a maggio, si è concentrata sui miglioramenti dei validatori, sulla flessibilità dello staking e sulla preparazione di Ethereum per future funzionalità di scalabilità.

Fusaka ha aumentato il limite di gas da 45 milioni a 60 milioni ed è stato progettato anche per aumentare in modo significativo la scalabilità, la gestione dei dati e l'efficienza della rete. A febbraio, oltre il 50% dei validatori di Ethereum ha segnalato il proprio sostegno all'aumento del limite di gas della rete, aumentando la quantità massima di gas che può essere utilizzata per le transazioni in un singolo blocco Ethereum.

Al contempo, lunedì la coda di staking di Ethereum ha superato per la prima volta in sei mesi la linea di uscita, con quasi il doppio di Ether (ETH) ora in attesa di essere messo in staking rispetto agli ETH in attesa di uscire.

Lo staking viene spesso visto come un segnale che i validatori stanno cercando di liberare Ether per la vendita, mentre lo staking è visto come un segno di fiducia per bloccarlo per una detenzione a lungo termine.