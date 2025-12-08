ZKsync Lite, la prima rete rollup zero-knowledge (ZK) mai lanciata su Ethereum, sarà dismessa il prossimo anno, secondo quanto affermato dal suo team, in quanto avrebbe ormai assolto al suo scopo.

“Nel 2026, abbiamo in programma di dismettere ZKsync Lite (alias ZKsync 1.0), il rollup ZK originale che abbiamo lanciato su Ethereum”, spiega ZKsync in una nota diffusa domenica. “Si tratta di una dismissione pianificata e ordinata di un sistema che ha esaurito il suo scopo e non influisce su nessun altro sistema ZKsync”.

Ha aggiunto che ZKsync Lite “è stato un proof-of-concept rivoluzionario e ha convalidato idee fondamentali relative alla creazione di sistemi ZK di produzione”.

“Ha assolto al suo scopo: dimostrare ciò che è possibile e aprire la strada alla prossima generazione.”

L'azienda tecnologica Matter Labs ha lanciato ZKsync Lite nel 2020, progettandolo per trasferimenti rapidi e minting di token non fungibili (NFT). Tuttavia, non supportava gli smart contract, il che ne limitava l'uso.

La rete è stata la prima a utilizzare prove di validità in grado di verificare istantaneamente la validità di una transazione, prima che le transazioni venissero raggruppate e inviate alla mainnet di Ethereum per la convalida finale.

Matter Labs ha interrotto lo sviluppo di ZKsync Lite a inizio 2023, dopo aver lanciato la sua Ethereum Virtual Machine a zero knowledge (zkEVM) che supportava gli smart contract, ZKsync Era.

ZKsync ha affermato che non è necessaria alcuna azione immediata da parte degli utenti di ZKsync Lite e che la rete funziona come al solito. “I fondi rimangono al sicuro e i prelievi su L1 continueranno a funzionare durante il processo”, ha aggiunto.

Anche gli altri suoi prodotti non sono stati influenzati e il team ha affermato che condividerà “dettagli concreti, date e indicazioni sulla migrazione a breve” per ZKsync Lite.

Secondo DefiLlama, attualmente sono presenti nella rete poco meno di 50 milioni di dollari, ma i dati di L2BEAT mostrano che nell'ultimo giorno sono state registrate solo poco più di 330 operazioni da parte degli utenti.

In confronto, DefiLlama evidenzia che ZKsync Era ha un valore totale bloccato nella finanza decentralizzata pari a 36,4 milioni di dollari, mentre L2BEAT mostra che nell'ultimo giorno sono state registrate oltre 22.000 operazioni da parte degli utenti.

La blockchain ZKsync potrebbe subire ulteriori modifiche. Il mese scorso, il co-creatore Alex Gluchowski ha proposto di rivedere il token di governance ZKsync (ZK) per privilegiare l'“utilità economica”, legando il token alle commissioni della rete.