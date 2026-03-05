Qivalis, un consorzio di importanti banche europee, è in trattative avanzate con exchange di criptovalute e società di liquidità per distribuire la sua stablecoin ancorata all'euro, secondo quanto riportato lunedì dal quotidiano economico spagnolo Cinco Días.

Il gruppo, che comprende banche come ING, UniCredit e la recente aggiunta di BBVA, sta procedendo verso il lancio di una stablecoin nella seconda metà del 2026, secondo quanto riportato da Cinco Días.

Il consorzio sarebbe ora in fase avanzata di trattative con exchange di criptovalute, market maker e fornitori di liquidità. Anche le banche azioniste potranno distribuire la stablecoin.

La notizia arriva a pochi mesi dal primo annuncio del consorzio da parte delle banche nel settembre 2025, con nove membri iniziali, tra cui ING, UniCredit, CaixaBank, Danske Bank, Raiffeisen Bank International, KBC, SEB, DekaBank e Banca Sella.

Qivalis valuta partner sia europei che internazionali

Jan Sell, CEO di Qivalis ed ex responsabile di Coinbase in Germania, ha affermato che il consorzio sta valutando partnership con piattaforme sia europee che internazionali.

Ciò è in linea con la visione globale del progetto e con la sua priorità di offrire “un'alternativa regolamentata e nazionale alle stablecoin denominate in dollari statunitensi”, ha osservato.

All'inizio di febbraio, la banca spagnola BBVA è entrata a far parte di Qivalis come dodicesimo membro. Fonte: Jan Sell

“È essenziale per i nostri casi d'uso principali, come facilitare i pagamenti business-to-business transfrontalieri in tempo reale e il commercio globale”, ha affermato.

Il consorzio è alla ricerca di partner che rispettino i quadri normativi dell'Unione Europea, compreso il regolamento sui mercati delle cripto-attività. Secondo il rapporto, Bit2Me, un exchange con licenza MiCA in Spagna, è tra le piattaforme che hanno avviato trattative con una delle banche del consorzio.

Durante una presentazione, il direttore finanziario di Qivalis, Floris Lugt, avrebbe affermato che le riserve della stablecoin saranno garantite 1:1, con almeno il 40% in depositi bancari.

Il resto sarà detenuto in titoli di Stato dell'area euro a breve termine e di alta qualità per evitare il rischio di concentrazione in un singolo paese, ha affermato. Ha anche affermato che la stablecoin in euro supporterà il rimborso 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per i possessori di token.



