Il Parlamento europeo ha espresso il proprio sostegno al progetto dell’euro digitale della Banca Centrale Europea (BCE), con un voto che definisce moneta e pagamenti come asset strategici in un contesto di crescenti tensioni geopolitiche.

Gli eurodeputati hanno adottato la relazione annuale della BCE con 443 voti favorevoli, 71 contrari e 117 astensioni, sostenendo gli emendamenti che qualificano l’euro digitale come “essenziale” per rafforzare la sovranità monetaria dell’Unione europea, ridurre la frammentazione dei pagamenti retail e tutelare l’integrità del mercato unico.

Il testo pone sempre più l'accento sul modo in cui il denaro pubblico in forma digitale può ridurre la dipendenza dell'Europa da fornitori di pagamenti e strumenti privati non appartenenti all'UE.

I membri del Parlamento europeo (MEP) hanno inoltre ribadito che la BCE deve restare indipendente e libera da pressioni politiche, sottolineando come la tutela dell’autonomia della banca centrale sia fondamentale per garantire la stabilità dei prezzi e la fiducia dei mercati.

Revisione annuale delle politiche e delle raccomandazioni della BCE per il 2026. Fonte: European Parliament

Durante il dibattito in plenaria, Johan Van Overtveldt, eurodeputato ed ex ministro delle Finanze del Belgio, ha sottolineato che “l’indipendenza della BCE non è un dettaglio tecnico”.

Ha avvertito che la storia dimostra come le interferenze politiche sulle banche centrali “portino invariabilmente a inflazione, instabilità finanziaria e persino gravi turbolenze politiche”.

Ha aggiunto che riaffermare l’indipendenza è “ancora più importante nell’attuale contesto globale”, paragonando la stabilità monetaria e finanziaria a servizi essenziali come acqua ed elettricità, la cui importanza si percepisce pienamente solo quando vengono meno.

L'euro digitale come bene pubblico e copertura geopolitica

La risoluzione adottata afferma che, anche con lo sviluppo dell’euro digitale da parte della BCE, il contante dovrà mantenere un ruolo rilevante nell’economia dell’area euro e che sia l’euro fisico sia quello digitale avranno corso legale.

Il sostegno del Parlamento si inserisce nel contesto di una più ampia spinta da parte di banchieri centrali ed economisti per inquadrare l'euro digitale come un bene pubblico e uno strumento di tutela geopolitica.

Il mese scorso, Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della BCE, ha definito il progetto “denaro pubblico in forma digitale” e lo ha collegato direttamente alle preoccupazioni per la “strumentalizzazione di ogni possibile leva”.

Ha sostenuto che l’Europa necessita di un sistema di pagamenti retail “pienamente sotto il nostro controllo” e basato su infrastrutture europee, anziché su circuiti esteri.

All’inizio di gennaio, 70 economisti ed esperti di policy hanno esortato gli eurodeputati a “far prevalere l’interesse pubblico” sull’euro digitale, avvertendo che, in assenza di una solida opzione pubblica, stablecoin private e grandi operatori stranieri di pagamento potrebbero esercitare un’influenza ancora maggiore sui pagamenti digitali europei, rafforzando le dipendenze nei momenti di tensione.

L’euro digitale resta soggetto all’approvazione dei co-legislatori dell’UE, mentre la BCE si trova attualmente in una fase di preparazione tecnica.

Qualora la legislazione venisse adottata nel corso del 2026, un progetto pilota potrebbe partire nel 2027 e l’Eurosistema — l’autorità monetaria dell’area euro — sarebbe pronta per una possibile prima emissione intorno al 2029.



