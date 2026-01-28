L’autorità di vigilanza finanziaria del Regno Unito sta entrando nelle fasi finali del proprio processo di consultazione su una serie di proposte chiave di regolamentazione delle criptovalute, mentre prosegue il lavoro sull’attuazione della roadmap crypto del governo.

Venerdì, la Financial Conduct Authority (FCA) ha dichiarato di essere alla ricerca di feedback su 10 proposte regolatorie in ambito crypto, definendo questa fase come l’“ultimo passaggio” del processo di consultazione sulle potenziali regole per il settore.

“Queste proposte rappresentano un ulteriore passo avanti verso un mercato crypto aperto, sostenibile e competitivo, di cui le persone possano fidarsi”, ha affermato la FCA.

“Allo stesso tempo, i rischi restano e vogliamo un mercato in cui l’innovazione possa prosperare, ma in cui le persone comprendano i rischi. Tuttavia, la regolamentazione non può — e non dovrebbe — eliminare ogni rischio. Vogliamo che chi è interessato a investire nelle criptovalute sia consapevole dei rischi.”

Le proposte della FCA in materia di criptovalute coprono un’ampia gamma di aspetti del mercato, tra cui gli standard di condotta delle imprese, gli acquisti di crypto finanziati a credito, la rendicontazione regolamentare, la custodia e salvaguardia degli asset e il trattamento delle garanzie retail per il prestito di criptovalute, tra gli altri ambiti. Il termine per l’invio dei commenti è fissato al 12 marzo.

Questo pacchetto di proposte era stato inizialmente delineato a dicembre, quando la FCA aveva espresso l’intenzione di regolamentare il mercato crypto in modo analogo alla finanza tradizionale.

Pacchetto di norme sottoposto a consultazione. Fonte: FCA

La FCA ha dichiarato di aver compiuto “progressi significativi” nell'appianare i dettagli normativi nell'ambito della roadmap del governo. All'inizio di questo mese, la FCA ha annunciato una tempistica per la registrazione dei crypto asset service provider nell'ambito del suo nuovo regime di licenze.

“Prevediamo che il periodo di presentazione delle domande inizierà a settembre 2026”, ha osservato la FCA, aggiungendo che la tempistica sarà confermata a tempo debito.

Il regime di licenze impone una supervisione più rigorosa e vincoli alle società cripto, richiedendo loro di ottenere l'autorizzazione della FCA per operare nel Regno Unito.