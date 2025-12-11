Mercoledì la Federal Reserve ha tagliato i tassi d’interesse di 25 punti base, portandoli a un intervallo compreso tra il 3,5% e il 3,75%. Tuttavia, secondo gli analisti, i commenti contrastanti del presidente della Fed Jerome Powell potrebbero frenare un nuovo rally di Bitcoin almeno fino alla ripresa del ciclo di tagli, attesa nel 2026.

“Nel breve termine, i rischi per l’inflazione sono orientati al rialzo e quelli per l’occupazione al ribasso: una situazione complessa. Non esiste un percorso privo di rischi per la politica monetaria”, ha dichiarato Powell durante la riunione del Federal Open Market Committee (FOMC).

Le sue osservazioni non sono risultate così “hawkish” come alcuni analisti temevano, ma secondo Nic Puckrin, analista di mercato e fondatore di Coinbureau, ora le aspettative puntano a un solo taglio dei tassi nel 2026 sotto la guida di Powell. Ha aggiunto:

“All’inizio del 2026 l’attenzione si sposterà sulla liquidità e sulla politica di gestione del bilancio della Fed. Tuttavia, nonostante l’acquisto di Treasury bill annunciato, il quantitative easing non arriverà finché qualcosa non inizierà a rompersi — e questo significa sempre più volatilità e potenziali sofferenze.”

I bassi tassi d’interesse favoriscono gli asset a maggior rischio, come Bitcoin (BTC). Tuttavia, solo il 24,4% dei trader prevede un taglio dei tassi alla prossima riunione del FOMC, in programma per gennaio 2026, secondo i dati del CME Group.

Probabilità dei tassi di interesse target per gennaio 2026. Fonte: CME

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta valutando il successore di Powell, e il direttore del National Economic Council, Kevin Hassett, è ampiamente considerato il principale favorito. Hassett è anche un ex membro dell’Academic and Regulatory Advisory Council di Coinbase.

Powell rilascia dichiarazioni contrastanti, ma Trump afferma che il prossimo presidente della Fed taglierà i tassi

Powell ha affermato che la spesa dei consumatori e gli investimenti delle imprese restano “solidi” e ha aggiunto che licenziamenti e nuove assunzioni rimangono su livelli contenuti. Tuttavia, l’inflazione resta “lievemente elevata” rispetto all’obiettivo del 2% fissato dalla Federal Reserve, mentre il settore immobiliare è ancora considerato “debole”.

La Fed è giunta a queste valutazioni utilizzando i dati di mercato attualmente disponibili, ma Powell ha riconosciuto che mancano all’appello diversi mesi di rapporti economici ufficiali a causa dello shutdown del governo statunitense.

Jerome Powell rilascia alcune dichiarazioni al termine della riunione del FOMC di dicembre 2025. Fonte: Federal Reserve

Trump ha già esercitato pressioni sul prossimo presidente della Fed affinché riduca i tassi. Il mandato di Powell scadrà nel maggio 2026.