La FIFA lancia una collezione NFT in vista della Coppa del Mondo per club del 2023

La Fédération Internationale de Football Association (FIFA), l'organismo che governa le competizioni calcistiche internazionali, lancerà una propria collezione di NFT in vista della Coppa del Mondo per club del 2023 in Arabia Saudita, in collaborazione con la società blockchain Modex.

Secondo l'annuncio, una collezione inaugurale di 100 NFT sarà lanciata il 15 dicembre e offrirà la possibilità di assicurarsi i biglietti per la finale della Coppa del Mondo del 2026. Inoltre, questo mese verranno emessi circa 900 oggetti da collezione digitali sulla rete Polygon e su OpenSea, che comprendono momenti memorabili del torneo e cimeli virtuali.

"Si terrà a Gedda, in Arabia Saudita, il 12 dicembre: la Coppa del Mondo per club FIFA riunisce sette delle più grandi squadre di calcio del pianeta. I campioni delle sei confederazioni della FIFA prenderanno parte al torneo," si legge nel comunicato. Gli NFT saranno disponibili sulla piattaforma FIFA+ Collect, lanciata nel settembre 2022 e gestita da Algorand.

"Gli oggetti da collezione digitali accrescono i modi in cui gli utenti possono interagire con i loro giocatori preferiti, le squadre per cui tifano e il gioco che amano. Siamo onorati di sostenere la FIFA nella realizzazione di questo obiettivo," ha commentato Francesco Abbate, CEO di Modex.

Dalla sua nascita, la piattaforma FIFA+ Collect ha condotto 11 lanci di NFT, con 909.255 oggetti digitali coniati e 16.448 possessori. La piattaforma ha registrato un volume di scambi pari a 2,4 milioni di dollari nei mercati NFT primari e secondari. Tuttavia, "i volumi possono essere fuorvianti perché FIFA+ Collect Info non è in grado di distinguere fra packs ottenuti gratuitamente tramite sfide e packs acquistati con USDC," spiega la piattaforma.