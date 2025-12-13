Figure Technology, una società di servizi finanziari basata su blockchain specializzata in asset tokenizzati e prestiti, ha presentato domanda per una seconda offerta pubblica volta all'emissione di azioni native direttamente su una blockchain pubblica. La mossa, che segue la recente quotazione della società al Nasdaq, è volta ad ampliare i casi d'uso della finanza decentralizzata (DeFi) su Solana.

Intervenendo alla conferenza Solana Breakpoint, il presidente esecutivo di Figure Mike Cagney ha dichiarato che la società ha presentato una richiesta alla Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense per lanciare quella che ha descritto come “una nuova versione delle azioni Figure su una blockchain pubblica”, in particolare Solana.

Cagney ha affermato che le azioni native della blockchain non saranno negoziate su borse tradizionali come il Nasdaq o la Borsa di New York, né si affideranno a broker di introduzione come Robinhood o broker primari come Goldman Sachs.

“Uno dei nostri obiettivi principali non è solo quello di trasferire tale capitale nell'ecosistema Solana, ma anche di consentire l'emissione di capitale nativo Solana”.

Tokenizzazione su Solana guadagna slancio

Già una delle più grandi blockchain pubbliche in termini di attività, Solana sta emergendo sempre più come hub per gli asset tokenizzati, con la sua quota di mercato degli asset reali (RWA) in costante espansione nell'ultimo anno.

Mentre Ethereum continua a dominare la tokenizzazione oggi, Solana è destinata a diventare la rete preferita dal settore finanziario per le stablecoin e gli asset tokenizzati nel corso del tempo, secondo Matt Hougan, chief investment officer di Bitwise.

Mentre Wall Street valuta la redditività a lungo termine degli asset tokenizzati, l'attenzione dovrebbe spostarsi verso le blockchain che offrono alta velocità, throughput e rapidità di finalizzazione delle transazioni, aree in cui Solana detiene un vantaggio competitivo rispetto a molte reti rivali, ha affermato Hougan.

Una ricerca di RedStone ha identificato Solana come un “sfidante ad alte prestazioni” nello spazio RWA, in particolare nei mercati tokenizzati del Tesoro statunitense.