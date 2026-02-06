Fireblocks, società di infrastrutture crypto di livello istituzionale, ha annunciato mercoledì che integrerà Stacks, un layer di finanza decentralizzata (DeFi) per il protocollo Bitcoin, al fine di offrire ai clienti istituzionali accesso a opportunità di lending e di rendimento.
L’integrazione aggira il tempo di blocco di 10 minuti di Bitcoin sfruttando la blockchain di Stacks, che presenta un tempo medio di blocco di circa 5 secondi, ha dichiarato un portavoce di Stacks a Cointelegraph.
Tutte le transazioni su Stacks vengono regolate sul ledger di Bitcoin per la finalizzazione. L’eliminazione della barriera del tempo di blocco di 10 minuti di BTC risolve una delle obiezioni più comuni sollevate dalle istituzioni finanziarie interessate a utilizzare applicazioni DeFi basate su Bitcoin, ha aggiunto il portavoce di Stacks.
Secondo Fireblocks, l'integrazione sarà operativa all'inizio del 2026, ma non è stata annunciata alcuna tempistica precisa per il lancio.
L’integrazione tra Fireblocks e Stacks riflette il continuo interesse istituzionale per la DeFi su Bitcoin (BTC), anche in un contesto di mercato ribassista che ha portato il prezzo della cripto a scendere di circa il 40% rispetto al massimo storico di oltre 125.000 $ registrato nell’ottobre 2025.
Bitcoin DeFi: il futuro della finanza onchain?
Secondo DeFiLlama, al momento della stesura di questo articolo, il total value locked (TVL) delle applicazioni DeFi basate su Bitcoin era pari a circa 5,5 miliardi di dollari.
Il TVL delle applicazioni DeFi basate su Bitcoin ha iniziato a crescere nell'ottobre 2024, passando da circa 704 milioni di dollari a oltre 9 miliardi di dollari nell'ottobre 2025, prima di tornare ai livelli attuali, secondo DeFiLlama.
Per confronto, il total value locked (TVL) nell’intero ecosistema crypto era pari a circa 103 miliardi di dollari al momento della pubblicazione.
I sostenitori della DeFi su Bitcoin affermano che le applicazioni costruite sopra il protocollo Bitcoin finiranno per sostituire il sistema finanziario tradizionale, grazie a sistemi decentralizzati in grado di democratizzare l’accesso ai servizi finanziari.
Matt Hougan, chief investment officer della società di investimento Bitwise, ha previsto che la DeFi su Bitcoin potrebbe crescere fino a diventare un mercato da 200 miliardi di dollari.
Tuttavia, secondo Markus Bopp, CEO della società di infrastrutture crypto Trac Systems, la crescita dei second layer su Bitcoin e delle applicazioni di finanza decentralizzata costruite sul protocollo potrebbe minacciare la decentralizzazione del layer di base.