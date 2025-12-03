La principale società di tesoreria SOL, Forward Industries, ha nominato Ryan Navi come direttore degli investimenti per supervisionare l'esecuzione della strategia di tesoreria dell'azienda incentrata su Solana.

Secondo l'annuncio di lunedì, Navi si occuperà di individuare e strutturare opportunità sui mercati dei capitali e di dirigere le modalità con cui Forward Industries impiega la propria infrastruttura di staking e validazione per supportare l'accumulo di (SOL), il token nativo di Solana.

Navi entra a far parte di Forward Industries dopo aver guidato gli investimenti in asset digitali presso ParaFi Capital e aver precedentemente ricoperto il ruolo di direttore presso la società di investimento KKR, dove si è concentrato su strategie di credito liquide e in sofferenza. Ha iniziato la sua carriera nell'investment banking presso Citi.

Forward Industries, che da società di progettazione globale al servizio di aziende mediche e tecnologiche è passata a lanciare la sua strategia di tesoreria a settembre, è tra le aziende che scommettono sui token SOL come parte di una strategia di tesoreria crypto.

Top 10 aziende di tesoreria Solana. Fonte: CoinGecko

Stando ai dati di CoinGecko, Forward detiene attualmente 6.910.568 SOL per un valore di circa 863,5 milioni di dollari, pari a poco più dell'1% del totale dei SOL in circolazione.

A ottobre, la società ha lanciato il suo primo nodo di convalida di livello istituzionale su Solana blockchain, espandendo la sua presenza nell'ecosistema.

A novembre Forward ha autorizzato un programma di riacquisto di azioni del valore di 1 miliardo di dollari, consentendo alla società di riacquistare azioni attraverso acquisti sul mercato aperto, operazioni in blocco o transazioni negoziate privatamente.

Crollano azioni di aziende con tesoreria in Solana

Quest'anno hanno fatto il loro debutto diverse società di tesoreria incentrate su Solana, tra cui alcune hanno registrato un forte aumento dei prezzi delle azioni dopo l'annuncio del loro lancio.

Ad agosto, le azioni di Sharps Technology hanno compiuto un balzo di oltre il 96% in seguito all'annuncio della società di voler abbandonare la produzione di dispositivi medici per concentrarsi sull'accumulo del token nativo di Solana.

Tuttavia, dal momento che il prezzo di SOL è sceso di oltre il 30% nell'ultimo mese e attualmente viene scambiato a circa 125$ per token, molti dei prezzi delle azioni di queste società hanno risentito del calo.

Solana Co. (HSDT), la seconda più grande tesoreria di asset digitali focalizzata su SOL, ha registrato un calo di quasi il 37% negli ultimi 30 giorni, mentre le azioni di DeFi Development Corporation (DFDV) hanno subito un crollo del 40% nello stesso periodo.

Anche Forward Industries ha subito forti ripercussioni. Le sue azioni hanno subito un calo di quasi l'80% rispetto al picco di 39$ raggiunto a settembre.