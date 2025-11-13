Franklin Templeton ha ampliato la sua piattaforma di tokenizzazione e gestione degli investitori, Benji, integrandola con Canton Network, segnando un nuovo passo nella crescita dell’infrastruttura blockchain istituzionale per i prodotti di investimento tokenizzati.

L’integrazione, annunciata mercoledì, collega la Benji Technology Platform di Franklin Templeton a Canton Network, una blockchain progettata per istituzioni finanziarie regolamentate. La novità consente agli asset tokenizzati di Benji — incluso il suo fondo monetario del Tesoro USA onchain — di essere utilizzati come collaterale e liquidità all’interno del Global Collateral Network di Canton.

Ogni Benji token rappresenta una quota del fondo monetario tokenizzato di Franklin Templeton, con rendimenti calcolati intraday e proprietà registrata onchain.

La collaborazione mira a collegare i prodotti tokenizzati regolamentati ai mercati istituzionali degli asset digitali, mentre un numero crescente di istituzioni finanziarie tradizionali esplora l’adozione della blockchain alla luce di quadri normativi sempre più chiari.

La Global Collateral Network di Canton collega banche, market maker e asset manager, consentendo loro di tokenizzare e mobilitare gli asset per la gestione delle garanzie e il regolamento delle transazioni.

L'attenzione istituzionale della rete ha attirato importanti sostenitori, tra cui HSBC e BNP Paribas. Il suo sviluppatore, Digital Asset, ha recentemente raccolto 135 milioni di dollari per espandere l'infrastruttura e l'ecosistema di Canton.

Con l'adesione a Canton, Franklin Templeton aggiunge prodotti di investimento regolamentati e on-chain a un elenco in continua crescita di strumenti tokenizzati presenti sulla rete, contribuendo ulteriormente a colmare il divario tra la finanza tradizionale e i mercati degli asset digitali.

Le istituzioni abbracciano la tokenizzazione

Franklin Templeton è tra le principali istituzioni finanziarie che si stanno orientando verso la tokenizzazione dei real-world asset (RWA), un cambiamento che il CEO di Hashgraph Eric Piscini attribuisce in parte al “maggior chiarimento delle regole nei principali mercati”.

Piscini ha citato le iniziative di BlackRock relative ai fondi tokenizzati, l'esplorazione di Citi nella custodia degli asset digitali e la piattaforma Benji di Franklin Templeton come esempi di finanza tradizionale che abbraccia l'infrastruttura basata su blockchain.

I sostenitori affermano che in futuro migliaia di miliardi di dollari in RWA potrebbero migrare on-chain, grazie a vantaggi come regolamenti più rapidi, maggiore trasparenza, minori costi operativi e liquidità potenziata. Tuttavia, come osservato da Alex Zhang, CEO di Pharos, in un recente editoriale su Cointelegraph, costruire fondamenta conformi e interoperabili per la finanza tokenizzata richiederà tempo.

Il valore totale dei real-world asset tokenizzati, escluse le stablecoin, è salito a circa 36,6 miliardi di dollari, secondo i dati del settore. I fondi istituzionali rappresentano circa 3 miliardi di dollari, mentre i Treasury statunitensi tokenizzati ammontano a circa 8,4 miliardi di dollari.