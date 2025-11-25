A seguito delle approvazioni normative che hanno aperto la strada ad altri strumenti di investimento in criptovalute, la società di gestione patrimoniale Franklin Templeton ha lanciato un fondo negoziato in borsa che replica il token XRP sul NYSE Arca.

Lunedì, il Franklin XRP ETF è stato lanciato sul NYSE Arca con il ticker XRPZ, fornendo agli investitori esposizione alla criptovaluta. Il debutto sul mercato coincide con il lancio del Grayscale XRP Trust ETF (GXRP) e segue altri lanci simili da parte di Bitwise Asset Management e Canary Capital.

XRP (XRP) è l'asset nativo dell'XRP Ledger, una blockchain open source sviluppata da Ripple. Nelle ultime 24 ore, la criptovaluta ha registrato un aumento dell'8,25%, stando ai dati di Cointelegraph Markets.

“XRPZ offre agli investitori un accesso conveniente e regolamentato a un asset digitale che svolge un ruolo fondamentale nell'infrastruttura di settlement globale, grazie alla trasparenza e alla supervisione di un ETF”, commenta David Mann, responsabile dei prodotti ETF e dei mercati dei capitali di Franklin Templeton.

Andamento giornaliero di XRP. Fonte: Cointelegraph



I dati relativi agli afflussi dell'ETF XRP di Franklin Templeton relativi al primo giorno completo di negoziazione non risultano disponibili, ma NYSE Arca ha indicato che al momento della pubblicazione erano state scambiate 768.692 azioni. Lunedì, l'amministratore delegato di Bitwise, Hunter Horsley, ha riferito che la società di gestione patrimoniale ha registrato afflussi pari a circa 118 milioni di dollari nel proprio ETF XRP la scorsa settimana.

Il lancio dell'ETF XRP di Franklin Templeton ha fatto seguito alla creazione da parte della società di un fondo indicizzato sulle criptovalute e di veicoli legati a Bitcoin (BTC) ed Ether (ETH).

Interesse degli Stati Uniti per XRP dopo la fine delle controversie legali con la SEC?

Il lancio dell'ETF XRP avviene quasi cinque anni dopo la presentazione di una causa legale da parte della Securities and Exchange Commission statunitense contro Ripple e i suoi dirigenti. L'autorità di regolamentazione statunitense ha infine ritirato il caso a marzo, in presenza di una nuova leadership e di una nuova amministrazione, concludendolo ufficialmente ad agosto mediante un accordo transattivo del valore di 125 milioni di dollari.

L'offerta XRP di Franklin Templeton richiedeva l'approvazione della SEC per poter iniziare le negoziazioni sul NYSE Arca.