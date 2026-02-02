Sam Bankman-Fried rafforza sostegno a Trump dopo rilascio di Ellison

Il fondatore di FTX Sam Bankman-Fried ha intensificato le sue lodi sui social media nei confronti del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, prendendo di mira l'ex presidente Joe Biden, pochi giorni dopo che Caroline Ellison, ex CEO di Alameda Research, è stata rilasciata dalla custodia federale.

Dopo l'intervista di Bankman-Fried al New York Sun di febbraio 2025 e la sua apparizione a marzo con l'opinionista politico Tucker Carlson, molti considerano Bankman-Fried alla ricerca di una grazia da parte di Trump.

“@realdonaldtrump ha ragione sulle criptovalute”, ha dichiarato Bankman-Fried in un post su X venerdì, pochi giorni dopo che Ellison è stata rilasciata dopo aver scontato 440 giorni di carcere per il suo ruolo nel crollo di FTX nel 2022.

Bankman-Fried definisce l'arresto di Maduro da parte di Trump “intelligente” e “coraggioso”

Bankman-Fried ha inoltre elogiato Trump su questioni che vanno oltre le criptovalute, tra cui il recente arresto del presidente venezuelano Nicolás Maduro, definendo la mossa “intelligente, coraggiosa e a favore della democrazia”.

Allo stesso tempo, Bankman-Fried ha preso di mira la precedente amministrazione, che un tempo aveva sostenuto con milioni di dollari in donazioni politiche.

“Tutti i leader mondiali che ho incontrato erano stufi di Biden”, ha detto, aggiungendo di aver “rovinato il mondo delle criptovalute”.

Bankman-Fried ha sostenuto che “non era necessario”, poiché “molti membri del partito avevano idee ragionevoli”. “Ma ha scelto [Gary] Gensler come presidente della SEC”, ha affermato Bankman-Fried.

Gensler ha adottato un approccio di “regolamentazione prima dell’applicazione” nei confronti delle criptovalute, dimettendosi a gennaio 2025, prima dell’insediamento di Trump.

17% di probabilità di una grazia per Bankman-Fried secondo le piattaforme predittive

Il successore di Gensler, Paul Atkins, che ha prestato giuramento davanti a Trump ad aprile 2025, è ampiamente considerato nel settore come molto più favorevole alle criptovalute.

A seguito del crollo di FTX avvenuto a novembre 2022, le autorità statunitensi hanno estradato Bankman-Fried dalle Bahamas per rispondere delle accuse, tra cui riciclaggio di denaro e frode. Una giuria ha condannato l'ex CEO per sette capi d'accusa a novembre 2023 e un giudice lo ha condannato a 25 anni di carcere a marzo 2024.

A novembre 2025, Bankman-Fried ha presentato ricorso contro la sua condanna e la sua pena ed è in attesa dei risultati presso la Corte d'Appello degli Stati Uniti per il Secondo Circuito.

Gli operatori della piattaforma Polymarket, specializzata in pronostici, attualmente attribuiscono solo il 17% di probabilità che Trump conceda la grazia a Bankman-Fried prima del 2027.