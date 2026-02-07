Galaxy Digital ha riportato una perdita netta di 482 milioni di dollari nel quarto trimestre del 2025 e una perdita di 241 milioni di dollari per l'intero anno, citando il calo dei prezzi degli asset digitali e i costi una tantum.

Nel bilancio trimestrale pubblicato martedì, Galaxy ha affermato che le perdite registrate nel quarto trimestre del 2025 sono state “determinate principalmente dal deprezzamento dei prezzi delle risorse digitali”, mentre le perdite annuali sono state in parte dovute “al calo dei prezzi delle risorse digitali e a costi una tantum pari a circa 160 milioni di dollari nel corso dell'anno”. Il prezzo di Bitcoin (BTC) è sceso di circa il 20% nel quarto trimestre del 2025.

“Le criptovalute - Bitcoin, Ethereum, Solana, ecc. - hanno attraversato una fase di ribasso”, ha dichiarato Michael Novogratz, CEO di Galaxy, durante una teleconferenza con gli azionisti martedì, aggiungendo:

“Penso che ci troviamo nella fascia più bassa dell'intervallo [del prezzo di Bitcoin]. Quello che vorrei dire è che ci siamo già passati. Chiunque sia nel mondo delle criptovalute da più di cinque anni sa bene che parte dell'etica di questo settore è il dolore e che spesso, quando le cose sembrano andare male, è il momento di concentrarsi e potenzialmente accumulare o almeno prepararsi a farlo”.

Nonostante le perdite nette, Galaxy ha registrato un utile lordo rettificato di 426 milioni di dollari per l'intero anno 2025 e ha chiuso con 2,6 miliardi di dollari in contanti e stablecoin. Ha riportato di aver chiuso il 2025 con 12 miliardi di dollari di asset totali sulla piattaforma e 2 miliardi di dollari di afflussi netti nella sua divisione di gestione patrimoniale.

Galaxy ha annunciato ad agosto che avrebbe accelerato i suoi piani per un data center di intelligenza artificiale in Texas. La società ha comunicato di aver ricevuto l'approvazione dall'Electric Reliability Council of Texas per ulteriori 830 megawatt di potenza nel mese di gennaio, portando la capacità totale approvata della sua struttura a oltre 1,6 gigawatt.

Le azioni di Galaxy sul Nasdaq (GLXY) hanno registrato un calo di circa il 15% nelle contrattazioni di martedì, attestandosi a 22,48 dollari al momento della pubblicazione.

Altre società crypto registrano aumento dei ricavi in Q4 2025

SoFi Technologies, una società fintech che consente agli utenti di acquistare e vendere criptovalute, ha pubblicato venerdì il proprio rapporto sugli utili, registrando un fatturato di 1 miliardo di dollari nel quarto trimestre.

La società di tokenizzazione Securitize Holdings ha riferito che il proprio fatturato è aumentato di oltre l'840% fino a settembre 2025, nell'ambito dei propri piani di offerta pubblica iniziale.