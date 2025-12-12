Galaxy, società specializzata nella gestione e nelle infrastrutture di asset digitali, ha annunciato l’apertura di un nuovo ufficio e di una nuova divisione ad Abu Dhabi come parte della sua espansione in Medio Oriente.

In un comunicato pubblicato mercoledì, Galaxy ha dichiarato che costituirà una nuova entità sotto l’autorità di registrazione dell’Abu Dhabi Global Market (ADGM), il centro finanziario internazionale della regione. Secondo il fondatore e CEO Mike Novogratz, la mossa rientra in una strategia volta ad ampliare le partnership e le operazioni già esistenti dell’azienda.

“Il Medio Oriente è un hub finanziario in rapida crescita che ospita alcuni degli investitori e degli innovatori più sofisticati al mondo,” ha affermato la managing director di Galaxy, Bouchra Darwazah. “È diventata una regione particolarmente influente per i nostri investitori, clienti e società in portafoglio, e riteniamo che questo ufficio contribuirà a creare nuove opportunità per affermarci ulteriormente come azienda leader globale negli investimenti e nelle infrastrutture dedicate agli asset digitali.”

La mossa in Medio Oriente arriva dopo che Galaxy ha riportato un utile netto di 505 milioni di dollari nel terzo trimestre del 2025, con un patrimonio netto di 3,2 miliardi di dollari. Dal 2018, la società è uno dei principali attori nel settore degli investimenti in criptovalute, inclusi i piani per partecipare a un fondo di tesoreria Solana (SOL) da 1,65 miliardi di dollari insieme a Cantor Fitzgerald, Multicoin Capital e Jump Crypto.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno dato il via libera a diverse società crypto interessate ai mercati mediorientali

Nell’ultimo anno, numerose società crypto hanno ottenuto l’approvazione normativa per operare nei principali mercati del Medio Oriente, tra cui Dubai e Abu Dhabi — tra queste figurano exchange come Binance e Bybit.

Anche alcuni emittenti di stablecoin hanno riscosso successo. A novembre, l’ADGM ha autorizzato le società regolamentate a utilizzare la stablecoin di Ripple, Ripple USD (RLUSD). Questa settimana, il centro finanziario ha inoltre riconosciuto USDt (USDT) di Tether come “token ancorato alle fiat accettato” e ha concesso a Circle l’autorizzazione a operare come financial service provider, aprendo la strada alla diffusione della sua stablecoin USDC (USDC).