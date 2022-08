La Corea del Sud è considerata il quarto più grande mercato videoludico e tra i maggiori adopter di blockchain. Tuttavia, il Paese asiatico ha vietato i giochi blockchain play-to-earn (P2E) a causa dell'integrazione delle criptovalute. Il nuovo presidente Yoon Suk-yeol, favorevole alle crypto, ha accennato alla revoca del divieto, ma il governo non ha ancora mostrato alcuno sforzo significativo.

Anthony Yoon, managing partner della società di investimenti e accelerazione blockchain ROK Capital, in un'intervista esclusiva a Cointelegraph, ha dichiarato che la GameFi sia un'opportunità per gli sviluppatori di giochi coreani. Durante la Korean Blockchain Week 2022 (KBW) Yoon ha fatto luce sullo stato attuale della GameFi nel Paese e su come gli studi di sviluppo videoludici si stiano avvicinando all'integrazione della blockchain.

Yoon ha illustrato come ci siano due scuole di pensiero tra le aziende gaming Web2 che tentano di adottare il Web3 e la blockchain. Mentre un gruppo è alla ricerca di modalità per ricavare valore dai propri progetti e creare il proprio ecosistema su blockchain da zero, con l'integrazione dei token come ultimo passo, l'altro gruppo è focalizzato al lancio del token prima di tutto, esternalizzando la tecnologia.

Parlando della popolarità di progetti blockchain globali come Solana e Polygon rispetto ai progetti nativi coreani, Yoon ha spiegato che la loro popolarità non dipende solo dalla quantità di capitale che apportano, ma soprattutto dall'infrastruttura e dall'ecosistema che offrono, commentando:

"Dal punto di vista della fattibilità, penso che questi studi di gioco valutino anche una cosa: i loro utenti on-chain. C'è un ecosistema su questa chain? C'è un'infrastruttura?".

Yoon ha anche affermato che, sebbene le chain native giochino un ruolo fondamentale nello sviluppo dell'ecosistema, l'obiettivo principale degli studi di videogiochi sia quello di sviluppare un ecosistema globale.

Durante un'altra intervista, Henry Chang, amministratore delegato di WeMade, ha discusso con Cointelegraph delle tendenze attuali del settore GameFi, del suo potenziale futuro e della nuova piattaforma di gaming blockchain Wemix di WeMade.

Chang ha riferito che, malgrado i giochi blockchain con criptovalute integrate siano vietati in Corea, la criptovaluta ricopre sicuramente un'utilità nel settore. Ha aggiunto che la criptovaluta troverà posto nella maggior parte dei giochi nei prossimi anni. Ha concluso affermando che, per avere successo, i crypto giochi debbano presentare una formidabile economia in-game.