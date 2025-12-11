GameStop non ha soddisfatto le stime degli analisti nel terzo trimestre del 2025, causando un calo delle azioni di oltre il 4% mercoledì, mentre il rallentamento delle vendite core e la diminuzione dei guadagni legati a Bitcoin hanno pesato sui risultati.

Secondo Seeking Alpha, i ricavi del terzo trimestre si sono attestati a 821 milioni di dollari, al di sotto dei 987,29 milioni previsti dagli analisti.

Il report trimestrale rivela inoltre che GameStop detiene 4.710 Bitcoin (BTC). Durante il trimestre ha registrato perdite non realizzate per 9 milioni di dollari, anche se la posizione in BTC rimane in positivo di 19,4 milioni dall’inizio dell’anno.

Bilancio GameStop terzo trimestre 2025. Fonte: SEC

L'azienda ha anche mancato le aspettative degli analisti nel primo trimestre, registrando un fatturato di circa 732 milioni di dollari, inferiore alle stime di 754 milioni di dollari.

GameStop continua a lottare nonostante abbia adottato una strategia di tesoreria BTC a marzo. La mossa ha fatto salire brevemente il titolo di circa il 12% a 35 $ per azione, ma questi guadagni si sono rapidamente invertiti.

GameStop vede pochi benefici dalla sua strategia di tesoreria Bitcoin

Il modello di business di GameStop si basa sui videogiochi fisici e sulla rivendita di giochi usati, che hanno risentito del declino dei supporti fisici.

La società ha raccolto 1,5 miliardi di dollari ad aprile per finanziare l'acquisto di Bitcoin e ha comprato 4.710 BTC a maggio come parte della sua svolta strategica verso una società di digital asset treasury (DAT).

Tuttavia, le azioni di GameStop sono scese dell'11% il giorno dopo l'annuncio della svolta della società, poiché gli investitori hanno espresso preoccupazioni sulla strategia relativa agli asset digitali.

Le azioni di GameStop sono in calo da quando, a marzo, l'azienda ha deciso di investire nella criptovaluta. Fonte: Yahoo Finance

A luglio, il CEO di GameStop Ryan Cohen aveva affermato che le criptovalute — in particolare Bitcoin — rappresentano strumenti di copertura contro l’inflazione, lasciando intendere l’intenzione di accettarle come metodo di pagamento nei negozi della catena.

“La possibilità di utilizzare realmente le cripto nelle transazioni è un’opportunità, ed è qualcosa che stiamo valutando”, ha dichiarato Cohen.

Ha aggiunto che l’azienda sta cercando di ridurre la propria dipendenza dall’hardware fisico e dalle vendite di videogiochi, penalizzate dall’aumento dei costi, e di concentrarsi invece su prodotti da collezione come le trading card.

Il calo delle azioni GameStop si inserisce in una flessione più ampia delle società di digital asset treasury, una tendenza che Standard Chartered attribuisce alla saturazione del mercato e alla crescente cautela degli investitori.