GameStop ha trasferito l’intera disponibilità di Bitcoin sulla piattaforma di trading istituzionale di Coinbase, alimentando le speculazioni secondo cui il rivenditore di videogiochi potrebbe stare riconsiderando la propria strategia di tesoreria in Bitcoin.

“GameStop getta la spugna?”, ha scritto venerdì la piattaforma di blockchain intelligence CryptoQuant in un post su X, dopo aver rilevato che la società ha spostato tutti i suoi 4.710 Bitcoin (BTC), per un valore superiore a 422 milioni di dollari, su Coinbase Prime.

Secondo CryptoQuant, il trasferimento sarebbe “probabilmente finalizzato alla vendita” delle partecipazioni. La piattaforma ha osservato che, con Bitcoin a 90.800 $, un’eventuale cessione comporterebbe per GameStop una perdita di circa 76 milioni di dollari rispetto all’investimento in BTC.

GameStop ha accumulato complessivamente 4.710 Bitcoin attraverso una serie di operazioni effettuate a maggio, a un prezzo medio di acquisto pari a 107.900 $.

GameStop ha lanciato una tesoreria Bitcoin dopo che il suo CEO, Ryan Cohen, ha incontrato lo scorso febbraio il presidente di Strategy, Michael Saylor, per discutere di come tali strategie potessero essere implementate nel modo più efficace.

GameStop non ha affrontato pubblicamente le speculazioni secondo cui avrebbe venduto, o intenderebbe vendere, i propri Bitcoin. Cointelegraph ha contattato l’azienda per un commento, ma non ha ricevuto una risposta immediata.

La notizia arriva mentre un documento depositato mercoledì ha rivelato che il CEO di GameStop, Ryan Cohen, ha acquistato altre 500.000 azioni GME per un valore superiore a 10 milioni di dollari, contribuendo a un rialzo di oltre il 3% del titolo del rivenditore nella giornata di giovedì.

La creazione di tesorerie in Bitcoin è diventata una tendenza istituzionale diffusa nel 2024 e nel 2025, anche se molte aziende hanno visto i propri titoli crollare nella seconda metà del 2025, quando la sostenibilità di tali strategie è stata messa in discussione.

Oltre 190 società quotate detengono Bitcoin nei propri bilanci, mentre numerose altre hanno lanciato, negli ultimi 12 mesi, tesorerie basate su Ether (ETH), Solana (SOL) e altre altcoin.

Le crypto treasury rimangono incluse negli indici di mercato MSCI

Le tesorerie crypto aziendali, in particolare Strategy, hanno ottenuto un importante risultato all’inizio di questo mese, quando Morgan Stanley Capital International (MSCI) ha deciso di non escludere, almeno per ora, le società con tesorerie in asset digitali dai propri indici di mercato.

MSCI ha spiegato di aver bisogno di più tempo per distinguere tra società di investimento e altre aziende che detengono asset digitali come parte delle loro attività operative principali.

Un’eventuale esclusione dagli indici MSCI avrebbe potuto comportare per Strategy e per altre società con tesorerie in asset digitali (DAT) la perdita di miliardi di dollari in afflussi di capitale passivo.