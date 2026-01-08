Le modifiche richieste dalla lobby bancaria al GENIUS Act — la legge che disciplina le stablecoin — potrebbero minare la concorrenza e indebolire la posizione globale del dollaro statunitense, secondo dirigenti del settore crypto e gruppi industriali.

Martedì, il gruppo di advocacy crypto Blockchain Association ha dichiarato che la richiesta avanzata ai legislatori da un gruppo di banche comunitarie di vietare agli emittenti di offrire rendimenti ai detentori di token tramite terze parti rappresenta “un ultimo tentativo delle Big Bank di bloccare la concorrenza dopo che il Congresso ha raggiunto un accordo bipartisan ponderato”.

Il GENIUS Act vieta agli emittenti di stablecoin di offrire interessi o rendimenti; tuttavia, i principali crypto exchange continuano a riconoscere incentivi ai detentori di stablecoin. Le banche comunitarie sostengono che la chiusura di questa presunta “lacuna” normativa sia fondamentale per tutelare la loro capacità di erogare credito.

“Nessuna prova” che l'adozione delle stablecoin danneggerà le banche

La Blockchain Association ha affermato che “non ci sono prove che l'adozione delle stablecoin stia smantellando le istituzioni finanziarie tradizionali”.

L'associazione ha dichiarato che, mentre i conti bancari a basso rendimento avvantaggiano principalmente i “grandi operatori storici”, i rendimenti delle stablecoin offrono maggiori benefici alle persone comuni.

“Nessuna nuova prova. Nessun nuovo rischio. Solo la pressione degli operatori storici per escludere la concorrenza”, ha affermato la Blockchain Association.d.

Mercoledì l’avvocato pro-crypto John Deaton ha affermato che una modifica di tale portata alla legislazione rappresenterebbe “una trappola per la sicurezza nazionale”, sostenendo che finirebbe per incentivare l’utilizzo dello yuan digitale cinese a rendimento.

“La posta in gioco è più alta che mai, perché la Cina ha ufficialmente iniziato a riconoscere interessi sul Digital Yuan (e-CNY), rendendolo un concorrente “a rendimento” del dollaro statunitense”, ha dichiarato Deaton.

Alexander Grieve, vicepresidente degli affari governativi di Paradigm, ha avvertito che smantellare le disposizioni del GENIUS Act in materia di reward “sprecherebbe” i progressi finora compiuti.

“Ora, dopo le false e allarmistiche proteste delle banche, stanno cercando di annullare una parte fondamentale: le reward”, ha affermato Grieve.

Nel frattempo, il CEO di Galaxy Digital, Mike Novogratz, ha espresso una frustrazione analoga, affermando che gli Stati Uniti “sarebbero degli sciocchi” se facessero marcia indietro sulla legge.

“Quello che dico alle banche che si lamentano come bambini di quarta elementare è: siate più forti e competete. È così che si presenta l'innovazione”.