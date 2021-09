Union Investment, un gestore patrimoniale da 500 miliardi di dollari, sta pianificando di aggiungere Bitcoin (BTC) a diversi fondi di investimento come parte di un programma pilota mirato per i suoi clienti istituzionali, offrendo prove convincenti che le criptovalute stiano diventando più diffuse nella più ampia economia europea.

Lunedì, l'istituto con sede a Francoforte ha dichiarato a Bloomberg di star considerando di aggiungere BTC a un piccolo numero di fondi di investimento, che saranno disponibili solo per gli investitori privati. Per ogni fondo, l'esposizione a Bitcoin sarà limitata a non più del 2% del patrimonio totale. Daniel Bathe, gestore del portafoglio, ha affermato che la nuova strategia di investimento dovrebbe partire nel quarto trimestre, anche se non è stato fornito alcuna data fissa.

Union Investment è il ramo d'investimento di DZ Bank Group, un'istituzione con oltre 800 banche cooperative. Al 30 giugno, Union Investment contava 507 miliardi di dollari di asset in gestione (AUM), classificandosi come uno dei più grandi gestori patrimoniali tedeschi.

La Germania sta rapidamente diventando un hub di investimenti in criptovalute, soprattutto tra gli attori istituzionali. Il 2 agosto è entrata in vigore una nuova legge che consente ai fondi istituzionali di detenere criptovalute, ponendo le basi per una più ampia diffusione degli asset digitali, anche tra i fondi pensione tedeschi. Nel frattempo, il broker di titoli tedesco S Broker ha recentemente annunciato una suite di prodotti incentrata sulle criptovalute.

Secondo un recente sondaggio condotto da Finder, i piccoli investitori tedeschi non si classificano molto in alto dal punto di vista dell'adozione delle criptovalute. Il sondaggio di 42.000 persone ha stimato che solo l'11% dei tedeschi aveva un'esposizione ad asset digitali. Sebbene sia una cifra superiore a quella di Stati Uniti e Regno Unito, rimane ben al di sotto dei mercati emergenti e di altre nazioni europee.

Bitcoin sta nuovamente attirando l'attenzione, spingendosi oltre i 52.000$. Il prezzo ha recuperato circa il 79% dal suo minimo estivo: la capitalizzazione di mercato totale di Bitcoin si avvicina ancora una volta a mille miliardi di dollari.