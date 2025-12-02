Goldman Sachs ha accettato di acquisire Innovator Capital Management per circa 2 miliardi di dollari, portando sotto il proprio controllo l'emittente di exchange-traded fund (ETF) a rendimento definito, tra cui un fondo strutturato in Bitcoin.

L'operazione, che dovrebbe concludersi nel secondo trimestre del 2026, porterà circa 28 miliardi di dollari in asset aggiuntivi sotto la supervisione di Goldman Sachs Asset Management, che alla fine del terzo trimestre ha registrato 3,45 mila miliardi di dollari in assets under supervision (AUS).

Goldman ha affermato che l'acquisto amplierà i suoi piani per gli ETF attivi e a rendimento definito, un fondo che utilizza opzioni per limitare le perdite e stabilire la quantità di guadagni che gli investitori possono ottenere da un asset in un periodo di tempo determinato.

Lanciato a febbraio, l’ETF QBF di Innovator utilizza opzioni FLEX che fanno riferimento agli ETF su Bitcoin o al Cboe Bitcoin US ETF Index, con l’obiettivo di replicare parte dei rialzi di Bitcoin limitando al contempo le perdite trimestrali al 20%.

L’attuale tasso di partecipazione del 71% indica che il fondo è progettato per catturare il 71% di qualsiasi movimento positivo del prezzo di Bitcoin (BTC) nel periodo considerato. Secondo quanto riportato da Innovator, alla giornata di venerdì il QBF deteneva circa 19,3 milioni di dollari di valore di mercato.

Goldman Sachs cambia rotta sulle criptovalute

Dopo aver liquidato le criptovalute come inadatte ai portafogli dei clienti nel 2020, Goldman Sachs ha progressivamente cambiato rotta, diventando sempre più ottimista su crypto e tecnologia blockchain.

Dal 2020 al 2024, la banca d’investimento statunitense ha partecipato a 18 investimenti in società del settore, collocandosi tra i sostenitori globali più attivi delle aziende blockchain nelle fasi iniziali.

Nel secondo trimestre del 2024, Goldman Sachs ha acquistato circa 419 milioni di dollari in azioni di ETF Bitcoin, secondo l’analisi di CoinShares basata sui documenti trimestrali 13F.

Nell’ultimo trimestre del 2024, i filing della SEC hanno mostrato acquisti ancora più consistenti: quasi 1,28 miliardi di dollari nell’iShares Bitcoin Trust di BlackRock e 288 milioni nel Wise Origin Bitcoin Fund di Fidelity. Nello stesso periodo, la banca ha incrementato anche la sua esposizione agli ETF su Ethereum, portandola a 476 milioni di dollari attraverso i prodotti Ether (ETH) di BlackRock e Fidelity.

Goldman sta inoltre lavorando alla creazione di una nuova entità dedicata all’emissione e alla negoziazione di strumenti finanziari tokenizzati.

A luglio, Cointelegraph aveva riportato che la banca si stava preparando a offrire ai clienti istituzionali l’accesso a fondi del mercato monetario tokenizzati, con regolamento 24/7 e tracciamento della proprietà basato su blockchain.