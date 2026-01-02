Cointelegraph
Grayscale si avvicina alla quotazione in borsa del trust TAO negli Stati Uniti

Grayscale ha presentato domanda alla SEC per quotare e negoziare le azioni del suo trust TAO collegato a Bittensor sul NYSE Arca, in attesa dell'approvazione normativa

La società di digital asset management Grayscale Investments ha presentato domanda per quotare e negoziare le azioni di un exchange-traded product (ETP) legato al token nativo di Bittensor, TAO.

In un deposito di martedì presso la Securities and Exchange Commission, Grayscale ha presentato una dichiarazione di registrazione S-1 per le azioni del suo Bittensor Trust (TAO). Il deposito arriva oltre un anno dopo il lancio del trust TAO e segnala l’intenzione di Grayscale di trasferire il prodotto TAO over-the-counter sul NYSE Arca.

Fonte: SEC

Il deposito è soggetto alla revisione della Securities and Exchange Commission prima dell’eventuale quotazione con il ticker GTAO. La SEC ha già dato il via libera a diversi exchange-traded product proposti da Grayscale legati alle criptovalute, inclusi quelli su Bitcoin (BTC) ed Ether (ETH).

Il veicolo di investimento TAO proposto da Grayscale è arrivato circa due settimane dopo il primo halving di Bittensor, avvenuto a dicembre nell’ambito di un piano per raggiungere un tetto massimo di 21 milioni di token, lo stesso di Bitcoin. Secondo i dati di Nansen, il prezzo di TAO era 222,54 $ al momento della pubblicazione.

Bittensor, una rete decentralizzata e open source di machine learning per servizi di intelligenza artificiale, è stata lanciata nel 2021 con il nome Kusanagi. Come molte criptovalute, il token TAO (TAO) ha mostrato elevata volatilità nel 2025, toccando un massimo annuo superiore a 560 $ a gennaio, prima di scendere a circa 220 $ ad aprile.

Grayscale punta a quotarsi negli USA nel 2026

A novembre, Grayscale ha presentato alla SEC una richiesta per quotare le azioni ordinarie di Classe A sul New York Stock Exchange con il simbolo GRAY. L'initial public offering, che non ha registrato progressi dopo la presentazione della richiesta, consentirebbe all'asset manager di affiancarsi a molte altre società operanti nel settore crypto, tra cui Coinbase e Gemini.

Kraken, un altro crypto exchange con sede negli Stati Uniti, ha presentato in modo riservato una richiesta di IPO a novembre. Secondo quanto riferito, la società ha raggiunto una valutazione di 15 miliardi di dollari a settembre, a seguito di un round di finanziamento da 500 milioni di dollari.