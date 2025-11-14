Grayscale Investments, azienda di gestione patrimoniale specializzata in investimenti in asset digitali, ha presentato una dichiarazione di registrazione nell'ambito del processo di quotazione sui mercati statunitensi.

In un documento depositato giovedì presso la Securities and Exchange Commission statunitense, Grayscale ha dichiarato di voler quotare le azioni ordinarie di Classe A alla Borsa di New York con il simbolo GRAY. La società precisa che il prezzo iniziale sarà determinato “attraverso un programma di assegnazione diretta delle azioni” agli investitori dei suoi ETF Grayscale Bitcoin Trust e Grayscale Ethereum Trust.

Il deposito del modulo S-1 rientra nel processo di quotazione in borsa della società di gestione patrimoniale, ma non è ancora effettivo. Sulla base dei dati relativi alle approvazioni della SEC, potrebbero essere necessarie settimane o mesi prima che la dichiarazione di registrazione diventi effettiva e la società si prepari a quotare le proprie azioni.

La presentazione di Grayscale è avvenuta il primo giorno in cui la SEC dovrebbe tornare alla normale operatività dopo 43 giorni di chiusura del governo. Sebbene le società fossero in grado di presentare i documenti mentre l'agenzia disponeva di personale e capacità limitati, era improbabile che la SEC potesse procedere con l'approvazione di IPO o veicoli di investimento come ETF.

La presentazione pubblica alla SEC avviene circa quattro mesi dopo che Grayscale aveva presentato in via riservata una richiesta di IPO. Secondo i dati contenuti nella dichiarazione di registrazione, la società di gestione patrimoniale ha registrato una diminuzione del reddito netto di circa 20 milioni di dollari su base annua, attestandosi a 203,3 milioni di dollari a settembre 2025 dai 223,7 milioni di dollari di settembre 2024.

Aziende crypto propense alle IPO, o no?

Non tutte le società legate agli investimenti in criptovalute hanno dichiarato che procederanno a un'offerta pubblica iniziale sui mercati statunitensi.

La scorsa settimana Ripple Labs avrebbe reso noto che la società non ha intenzione di quotarsi in borsa, nonostante non sia più gravata dal procedimento legale della SEC e abbia un fatturato stimato di 1,3 miliardi di dollari per il 2024. A settembre, non risulta che l'exchange di criptovalute Kraken abbia presentato domanda per una IPO.

A settembre, circa tre settimane dopo aver presentato il modulo S-1 alla SEC, Gemini, gestita dai gemelli Winklevoss, ha fatto il suo debutto al Nasdaq.