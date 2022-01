Dopo cinque settimane di deflussi costanti, i fondi istituzionali stanno finalmente ritornando nei fondi crypto, preferendo BTC rispetto ad ETH.

Nel rapporto settimanale Digital Asset Fund Flows pubblicato il 24 gennaio, la società di investimenti crypto CoinShares riporta diversi afflussi su alcuni prodotti istituzionali. È il primo caso di afflussi netti positivi e di evidente acquisto del ribasso da parte degli investitori in cinque settimane: 14,4 milioni di dollari sono rientrati nel settore.

Gli analisti riferiscono che questi afflussi siano giunti durante un periodo di significativa debolezza dei prezzi, suggerendo che gli investitori "stiano considerando questo momento come un'ottima opportunità di acquisto".

Malgrado 21Shares e ProShares abbiano registrato guadagni contenuti, il capitale ha continuato a drenare dal fondo BTC di CoinShares. Bitcoin ha registrato la maggior parte degli afflussi, 13,8 milioni di dollari rispetto alla scorsa settimana. Ethereum è stato il crypto-asset a riportare la perdita maggiore, con un deflusso di 15,6 milioni di dollari. Ciononostante, i prodotti multi-asset hanno siglato un netto afflusso complessivo.

CoinShares sottolinea come l'attuale deflusso a sette settimane di ETH adesso ammonti a 245 milioni di dollari, "evidenziando come molti investitori si siano focalizzati sul vendere maggiormente Ethereum rispetto Bitcoin, durante il recente ribasso".

Anche l'analista Willy Woo suggerisce la presenza di primi segnali di ritorno dei fondi istituzionali:

"Primi segnali di ritorno di denaro istituzionale."

Early signs that institutional money is starting to come back in. pic.twitter.com/4P7d3Fmq4I — Willy Woo (@woonomic) January 24, 2022

Il patrimonio totale in gestione dei fondi inclusi nel rapporto corrisponde a 51 miliardi di dollari, il livello più basso da inizio agosto 2021. L'AUM (asset under management) è decrementato a causa del crollo di valore degli asset sottostanti degli ultimi due mesi. Circa il fondo più grande del mondo, Grayscale, non si segnalano stravolgimenti: secondo il suo ultimo aggiornamento del 25 gennaio, possiede 30,6 miliardi di dollari in AUM, pur essendo stato scambiato a uno sconto record di circa il 30%.

Come riportato da Cointelegraph, diversi trader e analisti sarebbero attualmente alla ricerca di punti di ingresso, a seguito del bounce di Bitcoin e del recupero dei 36.000$.

Durante le negoziazioni di lunedì, l'asset è precipitato a 33.000$: il prezzo più basso degli ultimi sei mesi. Ha successivamente recuperato il 10%, siglando i 36.900$ al momento della stesura. Se lo slancio del mercato spot dovesse continuare in tale direzione, è probabile attendersi che gli afflussi istituzionali settimanali proseguano.