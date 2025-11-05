La scorsa settimana i prodotti di investimento in criptovalute hanno registrato deflussi per 360 milioni di dollari, in seguito alla reazione degli investitori alle prudenti dichiarazioni del presidente della Federal Reserve Jerome Powell sui futuri tagli dei tassi.

Nonostante il taglio dei tassi di mercoledì, l'affermazione di Powell secondo cui un altro taglio a dicembre non sarebbe "scontato”, unita all'assenza di dati economici a causa del protrarsi della chiusura del governo, sembra aver lasciato i mercati nell'incertezza, riporta CoinShares lunedì.

La maggior parte della pressione esercitata al ribasso è proveniente dai mercati statunitensi, che hanno registrato deflussi per 439 milioni di dollari, in parte compensati da modesti afflussi dalla Germania e dalla Svizzera. Gli exchange-traded fund (ETF) su Bitcoin hanno guidato il calo, con riscatti per 946 milioni di dollari.

Flussi settimanali di crypto asset. Fonte: CoinShares

Sebbene i fondi Bitcoin abbiano sofferto maggiormente dei deflussi, non tutti gli asset hanno seguito lo stesso andamento. Solana si è distinta, attraendo 421 milioni di dollari di afflussi, il secondo risultato più alto mai registrato, trainato dalla domanda di ETF statunitensi di recente lancio, portando il totale da inizio anno a 3,3 miliardi di dollari.

Anche Ethereum ha registrato afflussi per 57,6 milioni di dollari, sebbene l'attività giornaliera abbia suggerito un sentiment contrastante tra gli investitori.

I deflussi seguono i 921 milioni di dollari di afflussi registrati dai prodotti crypto la settimana precedente, trainati dai dati sull'indice dei prezzi al consumo (CPI) inferiori alle attese pubblicati il 24 ottobre.

Nuovo ETF su Solana

Martedì scorso ha debuttato il nuovo ETF Solana Staking (BSOL) di Bitwise con un patrimonio iniziale di 222,8 milioni di dollari, a testimonianza della forte domanda istituzionale per i prodotti di staking Solana.

BSOL offre agli investitori un'esposizione diretta a Solana (SOL) con un rendimento annuo stimato del 7% derivante dai premi di staking on-chain.

Venerdì, gli ETF spot Solana hanno registrato il quarto giorno consecutivo di afflussi, accumulando 44,48 milioni di dollari.

Vincent Liu, chief investment officer di Kronos Research, ha dichiarato a Cointelegraph che il trend riflette il crescente interesse per i rendimenti dello staking e la continua “rotazione di capitale”, con i trader che realizzano profitti dai recenti rialzi di Bitcoin (BTC) ed Ether (ETH).

Sebbene gli afflussi sull'ETF Solana siano aumentati, al momento della stesura SOL è scambiato a circa 166$, in calo di oltre il 9% nelle ultime 24 ore e di circa il 26% negli ultimi 30 giorni, in base ai dati di CoinGecko.