HYPE ha registrato un aumento a doppia cifra lunedì dopo che il team dietro HyperCore, l'infrastruttura centrale che alimenta la rete layer-1 di Hyperliquid, ha dichiarato che sosterrà la proposta HIP-4 per espandersi nei mercati di previsione.

L'integrazione consentirebbe contratti completamente garantiti su Hyperliquid, la più grande piattaforma decentralizzata di futures crittografici perpetui, consentendo ai trader di scommettere su elezioni politiche, sport e altri mercati.

In un post pubblicato lunedì su X, Hyperliquid ha affermato che il sostegno è stato motivato dalla “forte domanda degli utenti” per i mercati di previsione e gli strumenti simili alle opzioni vincolate, aggiungendo che HIP-4 potrebbe consentire la creazione di altre nuove applicazioni su Hyperliquid.

I risultati HIP-4 funzionerebbero come una schedina di scommesse con un pagamento massimo, che si aggiusta entro un intervallo fisso senza leva finanziaria, liquidazioni o richieste di margine.

Hyperliquid ha affermato che la funzione di trading dei risultati è “in fase di sviluppo” e attualmente è in fase di test solo su testnet. I mercati canonici sarebbero denominati nella stablecoin nativa di Hyperliquid, Hyperliquid USDH (USDH).

La notizia ha fatto salire Hyperliquid (HYPE) del 19,5% a 37,14 dollari, aggiungendosi al 46,9% di rialzo registrato nell'ultimo mese, mentre il mercato delle criptovalute in generale ha subito una flessione, secondo i dati di CoinGecko.

L'integrazione combinerebbe due dei casi d'uso più interessanti delle criptovalute negli ultimi 24 mesi, con sia i perpetui on-chain che i mercati di previsione basati su blockchain che ora registrano costantemente centinaia di milioni di dollari di volume di scambi ogni giorno.

Perp trading volume supera ancora $200 miliardi settimanali

Il volume degli scambi perp si è raffreddato dall'inizio di novembre, dopo aver raggiunto il record di 341,7 miliardi di dollari tra il 3 e il 9 novembre, anche se i volumi degli scambi sono rimasti sopra i 200 miliardi di dollari ogni settimana nelle ultime quattro settimane completate, secondo i dati DeFiLlama.

Variazione settimanale del volume degli scambi di contratti a termine da febbraio 2021. Fonte: DeFiLlama



I volumi di scambi settimanali osservati nell'ultimo mese rimangono da tre a quattro volte superiori a quelli registrati nel gennaio 2025.