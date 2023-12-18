Improbable cede divisione gaming per $97 milioni e condivide previsioni su metaverso per il 2024

In data odierna, tramite un comunicato di fine anno, Improbable ha annunciato di aver ceduto la sua divisione gaming, The Multiplayer Group (MPG), a Keywords Studios per 76,5 milioni di sterline (97,1 milioni di dollari).

Herman Narula, cofondatore e amministratore delegato di Improbable, ha definito Keywords "un partner commerciale dalla mentalità affine" e si è detto felice di assistere all'avvio di un nuovo capitolo per MPG. Keywords collabora con grandi nomi dell'industria videoludica, come Activision Blizzard, Bethesda, Zenimax, Epic Games e 2K.

"Coltivare e promuovere iniziative nei settori dello sport, del web3 e della moda è il fulcro della nostra filosofia e ci permette di realizzare valore duraturo."

Narula ha dichiarato che tale operazione fa parte della sua strategia di venture per il 2024. Improbable ha originariamente acquisito MPG nel 2019 per circa 30 milioni di sterline.

Cointelegraph ha contattato Improbable per ottenere maggiori informazioni sulla vendita, ma senza ricevere risposta.

Improbable ha inoltre reso note le sue previsioni per il 2024, affermando che il metaverso e il Web3 non appartengono al passato.

Narula ha dichiarato:

"Il metaverso è pronto a crescere nel 2024, alimentato dalla convergenza tra gaming, VR/XR e tecnologie Web3".

L'imprenditore ha dichiarato a Cointelegraph che il metaverso nel 2024 "definirà il futuro degli eventi virtuali". Ha inoltre aggiunto che nel prossimo anno si aspetta di assistere ad un maggior numero di aziende che si orienteranno verso piattaforme metaverse decentralizzate.

"I brand si stanno convertendo alla sperimentazione su piattaforme, ma alla fine desiderano la sovranità e il giusto modello di business", ha affermato. "Ecco perché ci aspettiamo di ammirare molte più applicazioni in ambienti decentralizzati".

Secondo lo sviluppatore di metaversi appoggiato da Softbank, nel 2024 si assisterà anche ad un maggior consolidamento e razionalizzazione nel settore gaming, Web3 e crypto, che secondo Improbable si tradurrà in un "ecosistema di startup più forte, resistente e coeso".

Come è noto, nel 2023 Improbable ha collaborato con la Major League Baseball al fine di creare uno stadio di baseball virtuale per consentire ai tifosi di partecipare alle partite in realtà digitale.

Improbable prevede un maggior numero di esperienze crossover fisiche-digitali nel mondo videoludico e la crescita dei casi di utilizzo dell'intelligenza artificiale generativa (IA) nella creazione di contenuti e nelle applicazioni aziendali.

Peter Lipka, cofondatore e direttore operativo della società, ha aggiunto che l'IA ha rivoluzionato il modo di operare delle aziende e prevede che nel 2024 emergeranno oggetti interattivi 3D generati dall'IA.

Improbable non è la sola a prevedere un grande anno in arrivo per il Web3 ed il gaming. In una recente intervista, due dirigenti di GameFi, Yat Siu e Johnson Yeh, hanno dichiarato a Cointelegraph di ritenere che il prossimo anno un numero maggiore di utenti entrerà nel Web3 proprio grazie ai videogame blockchain.

Traduzione a cura di Walter Rizzo