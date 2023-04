Sebbene il quadro normativo Markets in Crypto Assets (MiCA) debba ancora essere approvato dal Consiglio europeo, il mondo delle criptovalute ha reagito positivamente ai recenti progressi compiuti dalla proposta di legge.

Il 20 aprile, il Parlamento europeo ha votato a favore dell'approvazione del MiCA, dopo due posticipi consecutivi a partire da novembre 2022. Il disegno di legge mira a creare un insieme di regole uniforme per tutti gli Stati membri dell'Unione Europea.

Sebbene i legislatori dell'Unione Europea debbano ancora condurre verifiche legali e linguistiche, il MiCA potrebbe entrare in vigore già a partire dal 2024; tutto dipenderà dal voto del Consiglio europeo. Molti politici e leader del settore crypto hanno lodato la recente approvazione da parte del Parlamento.

Changpeng "CZ" Zhao, CEO di Binance, ha suggerito che il suo exchange inizierà ad implementare delle modifiche già entro i prossimi 12-18 mesi, così da risultare sin da subito conforme al nuovo quadro normativo:

Altri membri della community hanno invece criticato la tardività degli Stati Uniti, che stanno rimanendo indietro rispetto al resto del mondo dal punto di vista della regolamentazione delle criptovalute. Questa lentezza potrebbe spingere alcune aziende del settore a spostarsi in Europa:

The @Europarl_EN 's adoption of #MiCA is a pivotal moment for crypto regulation. This comprehensive framework will give crypto organizations the confidence to invest and grow in the region. https://t.co/tYhJW8fBpX

While US regulators have been busy infighting and refusing to provide the most basic of clarity for the crypto industry, the European Union just approved the MiCA regulation, which provides a comprehensive regulatory framework for crypto in Europe. It's sad to see the US being…