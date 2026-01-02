Pioniere DeFi sborsa 50.000$ dopo pessima scommessa su Ether

Kain Warwick, dirigente nel settore crypto, dovrà pagare 50.000$ dopo aver scommesso che Ether avrebbe raggiunto i 25.000$ nel 2025, unendosi così a molti altri operatori di mercato che hanno sopravvalutato la velocità di recupero di Ether dopo il calo registrato a ottobre.

Secondo CoinMarketCap, Ether (ETH) ha chiuso le contrattazioni del 31 dicembre a circa 2.980$, circa il 13,7% in meno rispetto al valore di inizio anno secondo CoinMarketCap.

Ciò è dovuto in parte alla liquidazione del mercato delle criptovalute per 19 miliardi di dollari avvenuta il 10 ottobre, che ha innescato una tendenza al ribasso, spingendo Ether fino a 2.767$ prima che riprendesse lentamente a salire.

La puntata è scaturita da uno scambio tra Warwick e Kyle Samani, managing partner di Multicoin, avvenuto a novembre. Samani dubitava che Ether (ETH) potesse recuperare e raggiungere i 25.000$ entro fine anno.

Warwick non era d'accordo e ha scommesso con una quota di 10:1 che ci fosse una possibilità.

“È ora di pagare”, scrive Samani in un post su X rivolto a Warwick mercoledì.

Negli ultimi 30 giorni Ether scende del 2,18%. Fonte: CoinMarketCap

Come molti altri, lo scorso anno Warwick nutriva grandi speranze per Ether, vista la crescente adozione da parte delle istituzioni e la tendenza alla tokenizzazione degli asset del mondo reale.

Venerdì, rivolgendosi a Cointelegraph, Warwick ha ridimensionato il suo nuovo obiettivo di prezzo per Ether per il 2026 alla luce delle recenti perdite, fissandolo a “miseri 10.000$”.

“In realtà, ETH è cresciuto del 50% rispetto a quando abbiamo fatto la nostra scommessa. Mi bastava un altro aumento di 8 volte per vincere”, sostiene Warwick.

Alcuni analisti prevedevano circa 10.000$

Poche settimane prima che Warwick si sbilanciasse su Ether, il presidente di BitMine Tom Lee aveva ipotizzato che la criptovaluta avrebbe potuto chiudere l'anno a circa 10.000$.

“Per Ethereum, tra i [10.000$] e i 12.000$”, sosteneva Lee durante il podcast Bankless del 13 ottobre.

Nel frattempo, il co-fondatore di BitMEX Arthur Hayes, anch'egli ospite dello stesso episodio del podcast, ha affermato che “rimarrà coerente” con la sua previsione di 10.000$ entro fine anno.

Sebbene il prezzo non abbia raggiunto tale livello, Ethereum ha invece raggiunto altri traguardi importanti nel 2025.

Ethereum ha subito due importanti aggiornamenti nel 2025, Pectra a maggio e Fusaka a dicembre. La Ethereum Foundation ha dichiarato che Fusaka consente a Ethereum di compiere un ulteriore passo avanti verso la fornitura di “transazioni quasi istantanee”.

Giovedì, il co-fondatore di Ethereum Vitalik Buterin ha affermato che Ethereum dovrà impegnarsi maggiormente per realizzare la sua missione di “costruire il computer mondiale che fungerà da infrastruttura centrale di un Internet più libero e aperto”.