Bitcoin ha chiuso il 2025 in calo rispetto all’inizio dell’anno, per la prima volta in rosso in un anno post-halving.

Gli halving di Bitcoin (BTC) avvengono ogni quattro anni, quando le ricompense di mining vengono dimezzate e sul mercato entrano meno monete nuove. Storicamente, questo meccanismo ha innescato un ciclo di accumulo: una bull run post-halving che raggiunge un picco, seguito da una correzione marcata e da un bear market pluriennale.

Dopo l’halving del 2012, Bitcoin registrò un’impennata, chiudendo l’anno successivo su nuovi massimi; uno schema simile si ripeté nel 2016 e di nuovo nel 2020.

Questa volta, però, il modello si è spezzato.

Nonostante l’ultimo halving risalga ad aprile 2024, Bitcoin scambia ora oltre il 30% sotto il massimo storico di 126.080 $, toccato il 6 ottobre, e chiude l’anno sotto il livello di partenza, secondo i dati di CoinGecko.

Il ciclo quadriennale è stato spesso utilizzato per prevedere e analizzare l'andamento generale del mercato crypto.

Gli analisti hanno previsto per mesi la fine del ciclo quadriennale

Vivek Sen, fondatore di Bitgrow Lab, società di pubbliche relazioni specializzata in Bitcoin, ha affermato in un post su X che BTC stava chiudendo l'anno in ribasso, il che dimostra che il ciclo quadriennale è ormai “ufficialmente morto”.

Nel frattempo, l'investitore Armando Pantoja ha condiviso un punto di vista simile, attribuendolo all'afflusso di nuove istituzioni e trader.

“Il mercato ha nuovi attori, le cripto non sono più quelle del 2016 o del 2020. Gli ETF, le istituzioni e i bilanci aziendali non operano come il retail guidato dall'hype. Bitcoin ora opera in modo macroeconomico: BTC reagisce alla liquidità, ai tassi, alla regolamentazione e alla geopolitica, non a un calendario di halving perfetto”, ha affermato.

Pantoja ha aggiunto che l’halving resta rilevante nel quadro generale, ma che “l’offerta è sempre più bloccata, i miner dispongono di opzioni di finanziamento e le dinamiche dei prezzi non sono più automatiche come in passato.”

Altri dirigenti del settore crypto divisi sul ciclo quadriennale

I dirigenti del settore crypto, tra cui Cathie Wood, CEO di ARK Invest, Arthur Hayes, cofondatore di BitMEX, e Matt Hougan e Hunter Horsley di Bitwise, avevano affermato nel corso del 2025 che il ciclo quadriennale era ormai un ricordo del passato.

Tuttavia, alcune figure del settore sostengono che sia vivo, solo che si sta svolgendo in modo diverso rispetto agli anni precedenti.

Markus Thielen, responsabile della ricerca presso 10x Research, ha affermato durante un'edizione di dicembre del podcast The Wolf Of All Streets che il ciclo rimane intatto, ma non è più dettato dai tagli programmati dell'offerta.

