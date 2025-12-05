L'exchange di criptovalute statunitense Kraken ha concluso un accordo per l'acquisizione di Backed Finance AG, azienda dietro xStocks, arricchendo così la serie di operazioni effettuate quest'anno dall'exchange e portando sotto il proprio cappello la piattaforma di titoli azionari tokenizzati.

Stando all'annuncio di martedì, Kraken intende integrare maggiormente l'emissione, il trading e il settlement di xStocks nei propri prodotti, compresa la sua app globale dedicata alla gestione del denaro, ampliando al contempo il supporto ad altre blockchain e mercati.

XStocks rappresenta una piattaforma in grado di emettere versioni tokenizzate di titoli azionari quotati in borsa, quali stock e fondi negoziati in borsa (ETF). Attualmente offre oltre 60 prodotti tokenizzati e ha registrato più di 10 miliardi di dollari in volume combinato di scambio e on-chain dal suo lancio avvenuto ad inizio anno.

Gli asset tokenizzati sono disponibili sulle blockchain Solana ed Ethereum, con trading disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, on-chain. Secondo xStocks, possono essere custoditi autonomamente e utilizzati su più reti.

L'acquisizione interviene a seguito del lancio da parte di Kraken del prodotto xStocks di Backed agli utenti europei idonei nel mese di settembre.

Kraken gestisce anche xStocks Alliance, una rete di chain e sedi di negoziazione partner. A detta di Kraken, l'acquisizione consoliderà tale rete e favorirà una maggiore interoperabilità e liquidità man mano che un numero crescente di mercati aggiungerà titoli azionari tokenizzati. Le società non hanno divulgato i termini dell'accordo.

Kraken, il cui dossier per l'IPO negli Stati Uniti è stato presentato in forma riservata a novembre, è stato molto attivo sul fronte delle acquisizioni quest'anno. A maggio ha acquisito NinjaTrader, a cui ha fatto seguito la piattaforma di trading proprietaria Breakout a settembre e Small Exchange, un contract market designato, a ottobre.

Titoli azionari tokenizzati si affermano sulle principali piattaforme

L'ascesa delle azioni tokenizzate, token digitali che rappresentano la proprietà di azioni tradizionali su una blockchain, è una delle tendenze più prominenti dell'anno nel mondo crypto.

A giugno, xStocks è stato lanciato su Bybit, Kraken e diverse piattaforme DeFi basate su Solana. La lineup era composta da versioni tokenizzate di azioni blue chip, tra cui Netflix, Meta, Coinbase, Amazon, Nvidia, McDonald's, Apple, Tesla e Microsoft.

Nello stesso mese, la piattaforma di trading globale Robinhood ha lanciato una blockchain layer-2 su Arbitrum, introducendo il trading di azioni tokenizzate per gli utenti dell'Unione Europea. La piattaforma ha debuttato con oltre 200 token di azioni e ETF statunitensi, negoziabili 24 ore su 24, 5 giorni su 7, senza commissioni.

Stando ai dati di Dune Analytics, Robinhood ha 943 azioni e ETF tokenizzati live su Arbitrum, con un valore totale on-chain di circa 10,8 milioni di dollari.

Dati sulle azioni tokenizzate di Robinhood. Fonte: Dune Analytics

RWA.xyz traccia separatamente circa 656 milioni di dollari in azioni pubbliche tokenizzate regolamentate, con un volume di trasferimenti mensili pari a 1,14 miliardi di dollari e circa 118.000 titolari. Tra gli emittenti regolamentati, Ondo detiene circa il 52% del mercato, seguito da Backed Finance con il 24% e Securitize con il 20%.