Ricavi di Payward, società madre di Kraken, aumentano del 33% grazie all'afflusso di crypto trader

Payward, società madre dell'exchange di criptovalute Kraken, ha registrato una crescita del fatturato del 33% nel 2025 grazie all'aumento dei volumi di transazione e alla capitalizzazione delle acquisizioni effettuate.

I ricavi dell'azienda sono saliti a 2,2 miliardi di dollari lo scorso anno, rispetto agli 1,6 miliardi del 2024, grazie a “una performance diffusa in tutti i settori di attività legati al trading e agli asset”, con un aumento del 34% del volume totale delle transazioni nel corso dell'anno, che ha raggiunto i 2.000 miliardi di dollari, stando a quanto dichiarato martedì dal co-CEO di Kraken Arjun Sethi in un rapporto.

Ha aggiunto che i ricavi sono stati “ben bilanciati”, con circa il 47% proveniente dai ricavi basati sul trading e il 53% dai ricavi basati sugli asset e altri ricavi.

Il rapporto giunge mentre gli investitori attendono con grande interesse il lancio pubblico di Kraken, dopo che la società ha presentato in via riservata una richiesta di offerta pubblica iniziale a novembre.

Acquisizioni contribuiscono a diversificare reddito

Sethi ha affermato che le acquisizioni di Payward nel 2025 hanno contribuito ad aumentare i suoi ricavi e che l'azienda ha preso ispirazione da giganti tecnologici come Meta e Amazon per separare i suoi prodotti al fine di aumentarne l'utilizzo, consentendo “a ciascun prodotto di essere progettato per un segmento di clientela specifico”.

L'anno scorso, Payward ha acquisito la piattaforma di trading di futures NinjaTrader, la società di prop trading Breakout, la piattaforma di trading di derivati Small Exchange e il software di automazione del trading Capitalise.ai.

Payward ha anche acquisito Backed il mese scorso, una società che opera nel settore dei titoli tokenizzati e che sostiene la popolare piattaforma xStocks.

Sethi ha affermato che queste acquisizioni, in particolare NinjaTrader e Breakout, hanno portato a un aumento del 119% dei ricavi medi giornalieri delle operazioni di trading.

Il rapporto ha aggiunto che le attività sulla piattaforma hanno registrato un aumento dell'11% a 48,2 miliardi di dollari, mentre i conti finanziati sono cresciuti del 50% a 5,7 milioni, ha aggiunto.

Sethi sostiene che, guardando al futuro, l'obiettivo di Payward non è “massimizzare un singolo parametro in modo isolato, ma massimizzare il rendimento a lungo termine, adeguato al rischio, su una serie crescente di classi di attività e aree geografiche”.

“La strategia dell'azienda non è guidata dall'aggiunta di prodotti autonomi o dalla ricerca di cicli a breve termine, ma dall'efficienza complessiva di un unico sistema”, conclude.