Kraken afferma di aver raggiunto una valutazione da 20 miliardi di dollari dopo un round di finanziamento da 800 milioni di dollari che, secondo la società, sosterrà l’espansione globale del crypto exchange con sede negli Stati Uniti.

Martedì Kraken ha dichiarato di aver raccolto il capitale in due tranche, con la seconda che includeva un investimento strategico da 200 milioni di dollari da parte del colosso statunitense del market making Citadel Securities, a una valutazione da 20 miliardi di dollari.

L’operazione comprendeva anche una partnership strategica con Citadel — che all’inizio del mese ha partecipato anche alla raccolta da 500 milioni di dollari di Ripple — grazie alla quale la società fornirà a Kraken competenze sulla fornitura di liquidità differenziata, sulla gestione del rischio e sugli aspetti strutturali dei mercati.

La tranche primaria di Kraken ha visto il sostegno di Jane Street, DRW Venture Capital, HSG e Tribe Capital, insieme a un “impegno significativo” del family office del co-CEO di Kraken, Arjun Sethi.

“Con questo capitale aggiuntivo, continueremo a espandere le nostre operazioni globali, rafforzando la nostra presenza nei mercati regolamentati e ampliando la nostra gamma di prodotti, sia in modo organico che attraverso acquisizioni mirate”, ha affermato Kraken.

Kraken opera già in diversi paesi, ma l'azienda ha dichiarato che intende migliorare i propri servizi e la propria offerta, cercando al contempo di espandersi nei nuovi mercati dell'America Latina, dell'Asia-Pacifico, dell'Europa, del Medio Oriente e dell'Africa.

Il mercato continua a mormorare dell'IPO di Kraken

Kraken accarezza da tempo l’idea di una quotazione in borsa. All’inizio del 2021, il cofondatore ed ex CEO Jesse Powell aveva persino dichiarato che l’exchange puntava a debuttare nei primi mesi del 2022.

Tuttavia, nonostante concorrenti come Coinbase siano approdati sui mercati pubblici più di quattro anni fa, la società non ha ancora compiuto una mossa decisiva in questa direzione.

Il co-CEO di Kraken, Arjun Sethi, ha dichiarato venerdì a Yahoo Finance che l’azienda non ha alcuna fretta di quotarsi, nonostante il clima normativo negli Stati Uniti sia diventato molto più favorevole.

Sethi ha affermato che Kraken è “finanziariamente solida” e ben capitalizzata grazie ai finanziamenti privati, aggiungendo che la sua ultima iniezione di capitale è destinata a rafforzare ulteriormente questa percezione.