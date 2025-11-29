KuCoin, importante exchange di criptovalute, è l'ultima azienda ad aver ottenuto la licenza nell'ambito del quadro normativo Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) dell'Unione Europea.

KuCoin EU, la filiale europea di KuCoin, ha ottenuto la licenza MiCA dalla Financial Market Authority dell'Austria, secondo quanto dichiarato dall'azienda in un comunicato condiviso venerdì con Cointelegraph.

L'autorizzazione consente a KuCoin EU di offrire servizi di cripto-asset in 29 paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE), esclusa Malta, secondo i rappresentanti dell'exchange.

“L'ottenimento della licenza MiCA con la nostra entità locale in Austria è una pietra miliare nella strategia di fiducia e conformità a lungo termine di KuCoin”, ha affermato il CEO di KuCoin BC Wong, aggiungendo che il quadro normativo è “uno dei più elevati standard di regolamentazione a livello mondiale”.

Vienna come hub strategico europeo per le crypto

L'approvazione MiCA di KuCoin fa seguito alla richiesta di licenza presentata all'inizio del 2025, arrivata mesi dopo che diversi crypto asset provider (CASP), tra cui Bitpanda con sede in Austria, avevano già ottenuto la licenza in altri Stati membri dell'UE.

“La decisione di scegliere l'Austria è stata determinata principalmente dalla tempestiva attuazione delle leggi di attuazione del MiCA, dal contesto normativo stabile e prevedibile e dall'enorme bacino di talenti”, ha dichiarato l'exchange in un comunicato a febbraio.

KuCoin è uno dei sei CASP che hanno ottenuto le licenze MiCA dalla FMA austriaca. Fonte: FMA

Oltre a KuCoin, la FMA austriaca ha rilasciato licenze MiCA ad altri cinque CASP: Amina Bank, Bitpanda, Bybit, Cryptonow e FIOR Digital, tutti crypto-friendly.

“Questo traguardo rafforza l'impegno di KuCoin verso l'espansione globale responsabile”, ha affermato Wong, CEO di KuCoin, aggiungendo: “La conformità non è semplicemente un obbligo normativo, ma è alla base della nostra missione a lungo termine per fornire servizi di asset digitali sicuri, innovativi e accessibili agli utenti di tutto il mondo”.

Cointelegraph ha contattato KuCoin per un commento sull'eccezione di Malta, ma al momento della pubblicazione non aveva ricevuto alcuna risposta.

Come accennato in precedenza, Malta ha rilasciato diverse licenze MiCA a CASP come Blockchain.com e l'exchange Gemini di proprietà dei gemelli Winklevoss. il Paese è anche emerso come uno dei principali oppositori alla supervisione centralizzata del MiCA all'interno dell'UE, contrariamente alla posizione di Stati membri come la Francia.



