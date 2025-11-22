Khurram Dara, ex avvocato specializzato in politiche presso l'exchange crypto Coinbase, ha ufficialmente lanciato la sua campagna elettorale per la carica di Procuratore Generale dello Stato di New York.

In un comunicato pubblicato venerdì, Dara ha citato la sua “esperienza in materia di regolamentazione e politica, in particolare nel settore crypto e fintech” tra le motivazioni che lo spingerebbero a sfidare il procuratore generale Letitia James nel 2026.

L’ex avvocato di Coinbase aveva accennato già ad agosto alla possibilità di candidarsi, sostenendo che James avesse intrapreso una “guerra legale” contro l’industria crypto a New York.

Fino a luglio, Dara è stato responsabile della regolamentazione e delle politiche presso Bain Capital Crypto, la divisione dedicata agli asset digitali della società di investimento. Secondo il suo profilo LinkedIn, ha lavorato come consulente politico di Coinbase da giugno 2022 a gennaio 2023 e in precedenza è stato impiegato presso le società crypto Fluidity e Airswap.

James, che ha assunto la carica nel 2019, ha dovuto affrontare le critiche di molti operatori del settore crypto per aver intentato cause legali contro alcune società per conto dei newyorkesi danneggiati, tra cui Genesis, KuCoin e NovaTech. Chiunque assuma il ruolo di procuratore generale di New York avrà un ampio potere discrezionale sulla decisione di intentare cause contro le società crypto.

Dara, che ha dichiarato di volersi candidare come repubblicano, ha anche fatto eco alla recente campagna elettorale vincente del sindaco eletto Zohran Mamdani, citando le preoccupazioni dei newyorkesi riguardo al costo della vita e all'accessibilità economica. Cointelegraph ha contattato Dara per un commento, ma senza ricevere risposta al momento della pubblicazione.

Anche l'avvocato che ha rappresentato i detentori di XRP si candida nuovamente alle elezioni

Con l'avvicinarsi della scadenza per la presentazione delle candidature alle varie cariche, l'ex candidato al Senato del Massachusetts John Deaton ha dichiarato che avrebbe cercato di nuovo di spodestare un democratico.

Deaton si era candidato contro la senatrice Elizabeth Warren nel 2024, perdendo per circa 700.000 voti. Il 10 novembre, tuttavia, ha annunciato che si sarebbe candidato nuovamente come repubblicano, tentando di spodestare il senatore Ed Markey nel 2026.

Deaton ha ottenuto riconoscimento nel settore delle criptovalute difendendo gli interessi dei possessori di XRP nella causa intentata dalla Securities and Exchange Commission statunitense contro Ripple.

Come Dara, anche Deaton si candiderà in una corsa elettorale che favorisce in larga misura i democratici: l'ultimo repubblicano ad aver conquistato un seggio al Senato degli Stati Uniti per il Massachusetts risale al 2010. Entrambi i candidati dovranno affrontare la concorrenza nelle rispettive primarie repubblicane.