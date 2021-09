L'Assemblea legislativa del Salvador ha approvato una legge per creare un Bitcoin Trust da 150 milioni di dollari e sostenere lo sviluppo di infrastrutture crypto e servizi associati in tutto il paese.

Il disegno di legge è stato approvato il 31 agosto: 64 funzionari hanno votato a favore e 14 contro alla creazione del Trust. Il Trust è progettato per facilitare la conversione di Bitcoin in dollari USA, nonché supportare il lancio di infrastrutture tecnologiche vitali che consentano un'adozione diffusa del crypto asset.

La notizia arriva solo una settimana prima che la discussa legge su Bitcoin entri in vigore nel paese. L'imminente legislazione, che sarà introdotta ufficialmente in data 7 settembre, riconoscerà BTC come moneta a corso legale nel Salvador. Attualmente, solo i dollari statunitensi sono utilizzati come moneta a corso legale nel paese.

La Development Bank of El Salvador (Bandesal) è stata nominata per sovrintendere al funzionamento del trust.

I 150 milioni di dollari verranno acquisiti dal prestito di 500 milioni ottenuto dalla Banca centroamericana per l'integrazione economica (CABEI). Tale prestito è stato originariamente contratto con finalità di rilancio economico per le piccole e medie imprese.

Di questi fondi, 23,3 milioni di dollari sono stati destinati all'installazione di crypto ATM, consentendo ai cittadini di scambiare facilmente BTC con USD e viceversa. Sono stati inoltre designati 30 milioni di dollari per offrire incentivi volti a incoraggiare l'adozione del wallet digitale statale, Chivo.

A giugno, il presidente Nayib Bukele ha annunciato che il governo avrebbe distribuito 30$ in Bitcoin ad ogni adulto salvadoregno che scaricava il wallet Chivo. Tuttavia, la popolazione attuale del Salvador è di 6,5 milioni: ciò suggerisce che il governo ritiene che l'adozione sarà inferiore, oppure che non abbia assegnato abbastanza Bitcoin da distribuire.

Tra le notizie correlate, Koibanx, società di tokenizzazione di asset e infrastrutture finanziarie, ha annunciato di aver firmato un accordo con il governo del Salvador per sviluppare l'infrastruttura crypto del paese con la blockchain open-source Algorand.

La legge su Bitcoin del Salvador è stata accolta con diverse critiche e scetticismo da parte delle organizzazioni internazionali e dalla sua stessa cittadinanza.

Il ministro dell'Economia, María Luisa Hayém Brevé, ha affermato che il governo si è concentrato molto sulla formazione relativa alla criptovaluta e sull'utilizzo di incentivi crypto come mezzo per lenire l'elevata incertezza fra la popolazione.