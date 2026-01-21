Jack Lu, CEO e cofondatore di Magic Eden, afferma che il settore crypto sta entrando in un “superciclo speculativo”, trainato dal boom dei prediction market e delle piattaforme di scommesse che fondono finanza e intrattenimento.

“La speculazione è ormai mainstream. E Magic Eden sta costruendo per questo mondo”, ha scritto Lu lunedì su X.

“I prediction market sono ovunque agli Emmy e nei notiziari. Le scommesse sono il secondo settore in più rapida crescita negli Stati Uniti dopo l'intelligenza artificiale. Le pubblicità delle scommesse sportive sono presenti in tutte le trasmissioni sportive preferite dal pubblico. I giochi iper-casual e quelli con soldi veri stanno convergendo”.

Le dichiarazioni di Lu arrivano mentre i volumi di scambio dei prediction market hanno raggiunto lunedì un record di 814,2 milioni di dollari, superando il precedente massimo di 701,7 milioni registrato lunedì scorso, secondo i dati di Dune Analytics.

Volume giornaliero degli scambi sui prediction market da settembre 2024. Fonte: Dune Analytics

Kalshi continua a guidare i volumi di scambio nei mercati relativi a politica, finanza, sport e intrattenimento, ma anche Polymarket e Opinion stanno registrando ottimi risultati.

Magic Eden mira a sfruttare l’ondata speculativa

Nello stesso post, Lu ha confermato che la nuova piattaforma crypto per casinò e scommesse sportive, Dicey, verrà lanciata nel corso del trimestre. Secondo l’azienda, la piattaforma è progettata per consentire agli utenti di ospitare giochi e scommettere in un ambiente decentralizzato.

Lunedì, Magic Eden ha inoltre dichiarato che anche i tokenholder riceveranno una quota dei proventi delle nuove iniziative.

La società ha precisato che il 15% dei ricavi di Magic Eden sarà destinato agli holder del token ME (ME).

Questi ricavi saranno suddivisi equamente tra buyback di ME e ricompense di staking, pagate nella stablecoin USDC (USDC).

I ricavi ottenuti dallo staking saranno basati sulla quantità di ME messa in staking e sulla durata dello stesso, con ricompense in USDC richiedibili mensilmente a partire da marzo.

Il settore degli NFT fatica a riprendersi

Gli annunci arrivano dopo che la capitalizzazione di mercato degli NFT è scesa del 68% da 7,95 miliardi di dollari a 2,5 miliardi di dollari nel 2025, secondo i dati di CoinGecko.

Gli organizzatori della conferenza NFT Paris hanno affermato che il crollo del mercato ha contribuito alla cancellazione dell'evento di quest'anno.

“Nonostante i drastici tagli ai costi e mesi di tentativi per farlo funzionare, quest'anno non siamo riusciti a portare a termine il progetto.”

Lu ha affermato che Magic Eden intende espandersi oltre gli NFT, visto che i prodotti speculativi stanno guadagnando popolarità.

Il mercato degli NFT ha registrato un ottimo inizio nel 2026, con un market cap superiore ai 3 miliardi di dollari, pari a un aumento del 28% nei primi 20 giorni.