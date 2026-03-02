Il mercato dei token non fungibili (NFT) basato su Solana, Magic Eden, sta ridimensionando le sue operazioni NFT su Ethereum e Bitcoin per concentrarsi sulla sua piattaforma di casinò online e scommesse sportive, Dicey.

Il CEO e co-fondatore Jack Lu ha dichiarato in un post su X che il supporto per Ethereum Virtual Machine (EVM) e i mercati Runes e Ordinals basati su Bitcoin terminerà il 9 marzo, seguito dalla sua API Bitcoin il 27 marzo e dal suo portafoglio crittografico il 1° aprile.

Ha aggiunto che la piattaforma terminerà il suo programma di riacquisto di NFT e “raddoppierà” su Dicey, affermando che c'è una “grande opportunità” nell'iGaming, ovvero il gioco d'azzardo online.

“È chiaro che stiamo entrando in una nuova era in cui la finanza e l'intrattenimento si fondono”, ha detto Lu, aggiungendo di essere “incredibilmente ottimista” sulla closed beta di Dicey, lanciata due mesi fa, che ha visto 200 utenti scommettere oltre 15 milioni di dollari.

Dicey offre un casinò on-chain e prevede di lanciare un bookmaker simile ai siti di gioco d'azzardo blockchain come Stake.

Magic Eden ridimensiona NFT per ottimizzare gioco d'azzardo

Questi cambiamenti vedono Magic Eden, un tempo uno dei mercati NFT più popolari, ridimensionare significativamente la propria attenzione sugli NFT.

Lu ha affermato che la piattaforma si concentrerà “esclusivamente” sui pacchetti NFT, che raggruppano NFT casuali provenienti da varie collezioni, simili ai pacchetti di carte collezionabili fisiche.

Lu ha affermato che il cambiamento è dovuto in ultima analisi al fatto che la maggior parte dei prodotti della piattaforma non contribuisce in modo significativo ai ricavi.

“L'80% dei nostri costi è legato a prodotti che generano solo il 20% delle nostre entrate. Riducendo questi prodotti, ci stiamo concentrando nuovamente sulle nostre radici Solana [e] mantenendo i nostri prodotti più redditizi, puntando fortemente sull'intrattenimento crypto e posizionando i nostri prodotti per una crescita a lungo termine”.

Il mercato degli NFT ha subito un forte impatto a causa della più ampia flessione del mercato delle criptovalute registrata negli ultimi mesi, con operatori di primo piano come Nifty Gateway che hanno annunciato a gennaio la chiusura delle proprie attività.

All'inizio di febbraio, la capitalizzazione di mercato totale degli NFT è scesa sotto 1,5 miliardi di dollari, tornando a livelli che non si vedevano prima del boom del 2021.







