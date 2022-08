Uno degli exchange di criptovalute più grandi e noti del settore annuncia il proprio ingresso nel metaverso.

KuCoin ha stretto una collaborazione con Ertha, un mondo virtuale che mira ad ottenere un appeal di massa offrendo un'esperienza di qualità e partnership di alto profilo con i più grandi player dell'industria.

I giocatori che accederanno alla Early Beta di Ertha potranno visitare un ufficio di KuCoin digitale, completamente funzionante e all'avanguardia. Si tratta di un luogo molto emozionante da visitare: puoi immergerti in grafici crypto dal vivo e sentirti come se fossi in un vero trading floor!

L'ufficio ha sede nel primo appezzamento di terreno giocabile di Ertha NFT: il team del progetto sostiene che le peculiari meccaniche Play-and-Earn del progetto offrono a coloro che possiedono questi asset la possibilità di far fruttare i propri terreni.

I dati mostrano che attualmente sono stati acquistati oltre 24.000 appezzamenti di terreno, ed è ora stato introdotto uno sconto del 30% per un periodo di tempo limitato.

Un portavoce del progetto ha dichiarato a Cointelegraph:

"Ertha continua a posizionarsi in prima linea nell'innovazione all'interno del settore GameFi. Pochi progetti hanno integrato con successo brand importanti nei loro ecosistemi, e il sostegno di KuCoin la dice lunga sul potenziale a lungo termine di Ertha e nella fiducia che il mercato ripone in esso."

Miglioramenti continui

Il progetto Ertha desidera premiare gli appassionati di criptovalute: non è soltanto un luogo in cui poter giocare e guadagnare, ma un ambiente che coltiva anche l'apprendimento.

L'aggiornamento beta v0.3 include la possibilità di migliorare le abilità del proprio personaggio, contemporaneamente alle proprie conoscenze del mondo reale. Sono infatti disponibili una miriade di quiz frenetici pieni di domande coinvolgenti, con tanto di classifica per le persone più competitive.

Sono stati inoltre apportati miglioramenti in linea con il feedback degli utenti. Ertha è ora diventata client-exclusive, offrendo grafica e prestazioni migliorate, oltre a meccaniche più complesse che non potevano essere offerte tramite la versione web-based precedentemente disponibile.

Basato su una mappa del mondo reale, il progetto Ertha offre agli utenti opportunità senza fine: il limite è soltanto la vostra immaginazione. È possibile costruire economie, coltivare relazioni, iniziare guerre e persino essere coinvolti nella politica di questo mondo digitale.

Tutto questo si lega a una trama avvincente all'interno di Ertha, dove l'umanità si trova sull'orlo dell'estinzione. I leader mondiali hanno fallito nei loro tentativi disperati di salvare il pianeta, e ora i giocatori hanno la possibilità di correggere i torti del passato ripartendo da zero. Le azioni di ogni giocatore possono avere un impatto duraturo all'interno di un metaverso in continua evoluzione: ciò significa che, a differenza di altri giochi, è anche possibile lasciare un'eredità all'interno del mondo.

Maggiori informazioni su ertha

Costruire un nuovo mondo

I dati rivelano che l'NFT di Roma all'interno dell'ecosistema Ertha è stata recentemente venduto per 120.000$, un nuovo record! Il fortunato possessore potrà controllare celebri monumenti, come il Colosseo o la Fontana di Trevi.

Questa cifra eclissa tutti i record precedenti. Tokyo era stata venduta per 59.000$, mentre la maggior parte della Svezia è stata acquistata da un unico utente per 50.000$.

Complessivamente, sono disponibili per l'acquisto 360.000 appezzamenti di terreno: negli anni a venire, poiché la sua infrastruttura continua a crescere, Ertha prevede che centinaia di migliaia di giocatori si riverseranno in questo mondo digitale. Il marketplace del gioco si basa su un globo interattivo, e terreni in nuovi Paesi saranno rilasciati regolarmente.

Guardando al futuro, Ertha mira ad offrire l'ambiente perfetto per coloro che sono alla ricerca di un'introduzione di facile comprensione ai metaversi e ai giochi Play-to-Earn: la loro roadmap è ambiziosa e le aspettative degli utenti sono alte.

Maggiori informazioni su Ertha