Il prezzo di Bitcoin potrebbe salire nel 2026 man mano che l’allentamento della politica monetaria immetterà liquidità “massiccia” nei mercati, secondo Bill Barhydt, CEO dell’exchange e wallet crypto Abra. Altri analisti, tuttavia, hanno espresso valutazioni più caute.

Intervenendo allo Schwab Network, Barhydt ha dichiarato di aspettarsi un “enorme” afflusso di liquidità da parte della Federal Reserve, mentre i legislatori politici continuano a tagliare i tassi di interesse, con la possibile riattivazione del quantitative easing e un conseguente sostegno agli asset risk-on come Bitcoin, aggiungendo:

“Attualmente stiamo assistendo a un leggero allentamento quantitativo. La Fed sta iniziando ad acquistare le proprie obbligazioni. Ritengo che la domanda di debito pubblico diminuirà significativamente il prossimo anno, insieme ai tassi di interesse. Tutto ciò è di buon auspicio per tutti gli asset, compreso Bitcoin”.

Il CEO di Abra, Bill Barhydt, offre una previsione per BTC e i mercati cripto nel 2026. Fonte: Schwab Network

La chiarezza normativa negli Stati Uniti e la crescita degli investimenti istituzionali, insieme al calo dei tassi di interesse, indicano probabilmente che BTC e il mercato crypto in generale vivranno “alcuni anni fantastici”, ha aggiunto.

Solo il 14,9% degli investitori prevede un taglio dei tassi di interesse nella prossima riunione del Federal Open Market Committee (FOMC) a gennaio, in calo rispetto al 23% degli intervistati a novembre, secondo i dati del Chicago Mercantile Exchange (CME) Group.

Probabilità dei tassi di interesse per la riunione del FOMC di gennaio. Fonte: CME Group

La previsione rialzista sui prezzi è stata contestata da primi utilizzatori di Bitcoin e da diversi analisti, secondo i quali il 2026 potrebbe essere un altro anno negativo per BTC e Bitcoin sarebbe entrato in un mercato ribassista destinato a durare mesi o persino anni.

Secondo gli analisti, BTC potrebbe toccare il bottom nel 2026 e le elezioni di midterm negli Stati Uniti rappresentano un rischio

Il 2026 sarà probabilmente un anno negativo per Bitcoin, secondo Michael Terpin, uno dei primi investitori in BTC, che prevede un minimo di circa 60.000 $ nell'ultimo trimestre dell'anno.

Il nuovo presidente della Federal Reserve dovrebbe allentare i tassi di interesse, ma il miglioramento delle condizioni macroeconomiche potrebbe essere compensato dai risultati delle elezioni di midterm del 2026 negli Stati Uniti, ha affermato.

“Qualsiasi risultato diverso da una vittoria schiacciante del Partito Repubblicano alle elezioni di midterm comprometterà ulteriormente la favorevolezza normativa”, ha affermato Terpin.

Probabilità delle elezioni di midterm negli Stati Uniti nel 2026. Fonte: Polymarket

Le probabilità di un “GOP sweep” sul prediction market Polymarket erano pari al 19% al momento della pubblicazione, con il 47% dei trader che scommetteva sul controllo di una camera del Congresso da parte di ciascun partito politico.

In precedenza, Joe Doll, consulente legale del marketplace di token non fungibili (NFT) Magic Eden, aveva dichiarato a Cointelegraph che l’equilibrio di potere “quasi sempre” si ribalta nelle elezioni di midterm negli Stati Uniti.