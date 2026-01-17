Il costruttore edile statunitense Megatel Homes è pronto a lanciare una piattaforma di ricompense in crypto dopo aver ricevuto una lettera di “no-action” dalla Securities and Exchange Commission.

Megatel ha dichiarato giovedì che la piattaforma, denominata MegPrime, offrirà agli utenti ricompense per l’utilizzo degli MP Token, ad esempio pagando l’affitto per ottenere token che potranno poi essere usati per acquisti quotidiani o convertiti in dollari statunitensi.

L’iniziativa arriva dopo che la SEC, in una lettera inviata giovedì, ha consentito a MegPrime di procedere con il progetto, raccomandando di non intraprendere azioni di enforcement a condizione che la piattaforma segua rigorosamente il piano delineato.

MegPrime ha inoltre dichiarato in un post su X che la società “ha operato in modalità stealth per soddisfare i requisiti normativi”.

MegPrime promette nuove opportunità per gli affittuari

Aaron Ipour, cofondatore di Megatel Homes e MegPrime, ha aggiunto che “mentre il mercato immobiliare continua a lottare con tassi di interesse insostenibili e inflazione dei prezzi, MegPrime offre un vero e proprio sostegno finanziario ad affittuari, proprietari di immobili e aspiranti acquirenti”.

Il cashback in crypto, sebbene promosso come una novità nel settore immobiliare, è già offerto da diversi anni tramite le carte di credito.

La piattaforma ha fatto promesse audaci agli affittuari, sostenendo che coloro che utilizzano il token per pagare l'affitto potrebbero avere “diritto a ricevere il 100% dell'affitto pagato negli ultimi 12 mesi, fino a un massimo di 25.000 $, da utilizzare per l'acquisto di una casa in futuro”.

Dati recenti mostrano che circa il 32% della popolazione statunitense vive in affitto.

La piattaforma sostiene inoltre che i proprietari di immobili potrebbero accedere a tassi ipotecari fino al 2% inferiori alla media di mercato, con un potenziale risparmio di “migliaia di dollari”.

Secondo Freddie Mac, il tasso medio dei mutui a tasso fisso trentennali negli Stati Uniti è attualmente pari al 6,06%.

Il sostegno della SEC al programma arriva mentre il presidente della Commissione, Paul Atkins, continua a esprimere opinioni pro-crypto. All'inizio di questa settimana, ha dichiarato di essere “ottimista” sulle possibilità che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump firmi il disegno di legge quest'anno.