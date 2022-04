La società madre di Facebook, Meta, pianifica di introdurre valute virtuali e servizi di prestito all'interno delle sue piattaforme: Facebook, WhatsApp, Instagram e Messenger potrebbero presto integrare queste nuove funzioni.

Secondo quanto riportato dal Financial Times, Meta si sta avvicinando al mondo degli asset digitali per ampliare le proprie fonti di reddito, dato che l'interesse per Facebook e Instagram è in diminuzione. La valuta virtuale dell'azienda, che internamente i dipendenti chiamano "Zuck Buck" in onore del CEO Mark Zuckerberg, avrà anche un uso nel metaverso:

"Meta, società proprietaria di Facebook, punta alla finanza con i 'Zuck Buck' e monete per creatori di contenuti."

Il report sottolinea che Meta non pianifica di introdurre criptovalute basate sulla tecnologia blockchain, ma semplicemente token controllati centralmente da utilizzare all'interno delle sue applicazioni. La società sta anche valutando la creazione di "social token" per promuovere il coinvolgimento della community, nonché "creator coin" per compensare gli influencer.

Stephane Kasriel, a capo della divisione finanziaria di Meta, ha scritto in una nota di gennaio:

"Stiamo apportando modifiche alla nostra strategia di prodotto e road map, [...] in modo da poter dare priorità al metaverso, e a come i pagamenti e i servizi finanziari si evolveranno in questo mondo digitale."

Il report del Financial Times suggerisce inoltre che Meta potrebbe lanciare un programma pilota per NFT già nel maggio 2022. Già a gennaio si vociferava che Meta stesse lavorando a un marketplace per NFT, nonché a modi per consentire agli utenti di coniare token collezionabili. David Marcus, il co-creatore del token Diem di Facebook, ha svelato ad agosto che l'azienda era molto interessata al mondo dei token non fungibili.

Facebook è stata rinominata in Meta nell'ottobre del 2021, per evidenziare il proprio obiettivo di espandersi al di là dei soli social media. Il numero di utenti di Facebook è diminuito di circa 500.000 nel quarto trimestre del 2021, e si prevede che la crescita mensile di Instagram diminuirà dal 16,5% del 2021 al 3,1% nel 2025.