Metaplanet, una società di tesoreria Bitcoin (BTC), potrebbe godere di un vantaggio finanziario rispetto ad altre società di tesoreria di asset digitali a causa della debolezza strutturale dello yen giapponese (JPY), secondo l’analista BTC e investitore in società di tesoreria crypto Adam Livingston.

Il rapporto debito/PIL del Giappone si attesta intorno al 250%, ha spiegato Livingston. Questo livello di indebitamento particolarmente elevato continua a indebolire lo yen, che deve essere stampato ogni anno per coprire i deficit, alimentando ulteriormente il debito e contribuendo all’erosione del valore della valuta.

In termini di dollari statunitensi, BTC si è apprezzato di circa il 1.159% dal 2020; tuttavia, nello stesso periodo, il guadagno sale al 1.704% se misurato rispetto allo yen giapponese, ha aggiunto.

I rendimenti cumulativi di Bitcoin dal 2020, misurati rispetto allo yen giapponese, sono rappresentati in arancione rispetto ai rendimenti di BTC misurati in dollari statunitensi nello stesso periodo. Fonte Adam Livingston

Uno yen più debole significa che le passività di Metaplanet sono denominate in valuta fiat più debole del dollaro, il che consente alla società di accedere a finanziamenti più economici “per unità” di valuta fiat spesa, ha affermato Livingston. Ha aggiunto:

“Ogni cedola pagata da Metaplanet è denominata in una valuta che ha perso valore sia rispetto a BTC sia rispetto al dollaro statunitense (USD); di conseguenza, il costo reale di quella cedola del 4,9%, espresso in BTC, continua a ridursi. Strategy, invece, paga la sua cedola del 10% in dollari, una valuta più forte, e per questo la sua passività si erode più lentamente”.

L’analisi è arrivata in un contesto di forte flessione delle società di tesoreria crypto, alcune delle quali hanno perso oltre il 90% del loro valore rispetto ai massimi, mentre i mercati delle criptovalute faticano a ritrovare slancio e a segnare nuovi massimi storici dopo il crollo storico di ottobre.

Metaplanet diventa la quarta società di tesoreria BTC più grande nonostante l'ampia flessione delle DAT

Al momento della stesura di questo articolo, Metaplanet detiene 35.102 BTC nella propria riserva. Ciò rende Metaplanet la quarta società di tesoreria Bitcoin per quantità di BTC detenuti, secondo i dati forniti da BitcoinTreasuries.

Società di tesoreria Bitcoin classificate in base alle riserve in BTC. Fonte: BitcoinTreasuries

L’ultimo acquisto di Bitcoin da parte della società risale a martedì, quando ha comprato 4.279 BTC per un valore di circa 451 milioni di dollari.

Tuttavia, nonostante l’accumulo di una quantità significativa di BTC, il titolo della società è sceso in linea con il resto del settore delle tesorerie crypto, inclusi Strategy — la maggiore società di tesoreria BTC — BitMine, Nakamoto e altri operatori.