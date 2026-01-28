Metaplanet, società di tesoreria Bitcoin quotata alla Borsa di Tokyo, ha rivisto al rialzo le previsioni di ricavi e reddito operativo per il 2025, segnalando al contempo una significativa svalutazione non monetaria legata a Bitcoin e aumentando in modo deciso la stima per il 2026.

Secondo un comunicato diffuso lunedì, la società prevede ora per il 2025 ricavi pari a 8,905 miliardi di yen giapponesi (circa 58 milioni di dollari) e un reddito operativo di 40 milioni di dollari.

Nonostante il miglioramento delle prospettive operative, Metaplanet stima una perdita ordinaria di 632 milioni di dollari e una perdita netta di 491 milioni di dollari. Entrambe sono attribuibili a una svalutazione di Bitcoin compresa tra 680 e 700 milioni di dollari, una rettifica contabile non monetaria del valore delle riserve in Bitcoin (BTC) ai prezzi di fine esercizio.

Di conseguenza, Metaplanet si avvia a registrare una perdita annuale significativa per il 2025, nonostante una performance operativa sottostante più solida, quando presenterà i risultati di fine anno il 16 febbraio.

Avviso relativo alla rettifica delle previsioni di utile per l'intero esercizio. Fonte: Metaplanet

Il management di Metaplanet ha dichiarato che i ricavi del Q4 2025 provenienti dal business di generazione reddito da Bitcoin “dovrebbero superare in modo significativo le stime iniziali”, portando i ricavi annuali di quel segmento a circa 55 milioni di dollari, rispetto ai 40 milioni precedentemente comunicati.

Svalutazione e rendimento Bitcoin

Nel documento si spiega che la svalutazione deriva dalla contabilizzazione mark-to-market di fine trimestre ed è una “rettifica contabile non monetaria che riflette le fluttuazioni dei prezzi di fine periodo e non ha alcun impatto diretto sui flussi di cassa o sulle operazioni della società”.

Nel frattempo, il business di tesoreria Bitcoin di Metaplanet ha continuato a crescere. Le riserve di BTC sono passate da 1.762 Bitcoin alla fine del 2024 a 35.102 Bitcoin alla fine del 2025, mentre il rendimento in BTC per azione diluita ha raggiunto il 568% su base annua. In altre parole, la quantità di Bitcoin a supporto di ciascuna azione diluita è aumentata del 568%, una metrica utilizzata dalla società per monitorare la crescita di BTC su base per azione.

Data la difficoltà di prevedere l’andamento del prezzo di Bitcoin, la società non ha fornito indicazioni su reddito ordinario o utile netto per il 2026.

Linee guida e spesa per il 2026

Per il 2026, Metaplanet prevede un fatturato di circa 103 milioni di dollari e un utile operativo di 73 milioni di dollari, con quasi tutto il fatturato atteso dal business di generazione reddito da Bitcoin, con spese di vendita, generali e amministrative pari a circa 29 milioni di dollari.

Metaplanet pubblica dati giornalieri sulle proprie riserve di BTC, sui guadagni e sulle perdite non realizzati, nonché sulle relative metriche.



